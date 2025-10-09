Μαρινάκης: Οι πολιτικά παράφρονες είναι εδώ και καραδοκούν με άλλα κόμματα, με άλλα ονόματα

«Δεν χαροποεί κανέναν το να λείπει ένας πρώην πρωθυπουργός μας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την χθεσινή απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την βιβλιοπαρουσίαση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

«Φοβάμαι ότι δίνουμε πολλή σημασία σε θέματα που δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία», πρόσθεσε μιλώντας στο Mega. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν παράπονα στο εσωτερικό της ΝΔ, έχουμε ενάμιση χρόνο να διορθώσουμε τα λάθη»

«Οι πολιτικά παράφρονες είναι εδώ και καραδοκούν με άλλα κόμματα με άλλα ονόματα. Φωτογραφίζω όλες τις τοξικές δυνάμεις του τόπου που δεν έχουν πρόγραμμα», σχολίασε.

«Δεν θα κάνουμε την Ελλάδα άναρχο κράτος που κόμματα θα παραγγέλνουν όπως παίρνεις σουβλάκια ή πίτσα, τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Ας δεχτούμε ότι άργησε η Δικαιοσύνη, γιατί αυτό να είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης; Γιατί να απολογείται η κυβέρνηση;», τόνισε ο κ. Μαρινάκης με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Έκανε πολύ καλά ο κ. Μυλωνάκης, ποτέ δεν είχαμε πει όχι ούτε στον Μυλωνάκη ούτε στα ονόματα που αναφέρονται στην δικογραφία. Το Μαξίμου ήθελε τη διεύρυνση της υπόθεσης. Όποιος προβλέπεται να καταθέσει όχι δεν θα πούμε. Υπάρχει Εξεταστική επιτροπή που θα πάρει τις αποφάσεις της», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

