Μαρινάκης: Ανιστόρητοι και προκλητικοί οι ισχυρισμοί της Ρωσίας για το Κυπριακό

Αναφορά στους ανιστόρητους και προκλητικούς ισχυρισμούς που έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρία Ζαχάροβα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την Πέμπτη (09/10), δηλώνοντας ότι η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ ήταν σαφής και στρέφοντας την προσοχή στην αφωνία των «εγχώριων Ζαχάροβων».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Telegram ότι η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974, σε μία κίνηση που είχε σκοπό να αντικρούσει τις κατηγορίες της Φινλανδίας εναντίον της Ρωσίας για την παραβίαση των αρχών της Συμφωνίας του Ελσίνκι.

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ήταν «πολύ σαφής η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με την ανακοίνωσή του, σε αυτές τις ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής αναφορές», ενώ πρόσθεσε ότι «έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επισημανθεί και η αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων", αν μου επιτρέπετε αυτή τη φράση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι με τον όρο εννοεί τους «εντός Ελλάδος υποστηρικτών, όχι της κυρίας Ζαχάροβα, αλλά όλου αυτού το οποίο εκπροσωπεί» ενώ με την αφωνία τους αναφέρθηκε στην απουσία αντίδρασης από αυτούς «τώρα που όλο αυτό στρέφεται εναντίον θέσεων, που είναι εντελώς εκτός οποιασδήποτε πραγματικότητας, ανιστόρητες, ανακριβείς, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κυρίως με την αλήθεια».

«Αλλά, επί της ουσίας νομίζω ότι τα είπε όλα η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

H εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Mαρία Ζαχάροβα, AP

Η απάντηση του ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα

Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο είναι ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό και παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, απαντούν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας για το Κυπριακό, χωρίς να αναφέρει καν τις λέξεις «Τουρκία» ή «Αττίλας».

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων» τονίζουν οι διπλωματικές πηγές.

Υπενθυμίζουν στη Μαρία Ζαχάροβα ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975.

Επίσης, χαρακτηρίζουν ατυχή την αναφορά της στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, και υπογραμμίζουν ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα.

Παραπέμπουν, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τα Σκόπια υπενθυμίζουν ότι η διαφορά επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Τέλος, καλούν την Μαρία Ζαχάροβα ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και σημειώνουν: Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις.

