Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα

Διπλωματικές πηγές απαντούν στις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα για την Κύπρο και τα Σκόπια 

Newsbomb

Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων» τονίζουν διπλωματικές πηγές, απαντώντας σε δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Υπενθυμίζουν ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975.

Επίσης, χαρακτηρίζουν ατυχή την αναφορά της στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, και υπογραμμίζουν ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα.

Παραπέμπουν, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τα Σκόπια υπενθυμίζουν ότι η διαφορά επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Τέλος, καλούν την Μαρία Ζαχάροβα ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και σημειώνουν: Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα

21:54WHAT THE FACT

Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 20η ομάδα που προκρίνεται

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή οδηγούνται και οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για το αγαπημένο fish & chips - Η βρετανική κουζίνα πληρώνει ακριβά την υπεραλίευση

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεκορνί: Εντός των επόμενων 48 ωρών θα έχουμε νέο πρωθυπουργό - Τι είπε για αλλαγή Μακρόν

21:21ΚΥΠΡΟΣ

Κομισιόν σε Κύπρο για το ηλεκτρικό καλώδιο: «Προχωρήστε χωρίς άλλες καθυστερήσεις»

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Μεγάλη η σημασία του αγώνα – Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα συγκριτικά με τη Δανία»

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανακοινώνει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Η στιγμή που ο βομβιστής αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ – Βίντεο ντοκουμέντο

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή - Λαβρόφ: Το σχέδιο Τραμπ το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την εμπλοκή συμβούλου του Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί»

20:20LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη μπροστά στην κόρη της

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τη θεομηνία Daniel

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Η στιγμή που ο βομβιστής αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ – Βίντεο ντοκουμέντο

21:54WHAT THE FACT

Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ