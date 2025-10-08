Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων» τονίζουν διπλωματικές πηγές, απαντώντας σε δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Υπενθυμίζουν ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975.

Επίσης, χαρακτηρίζουν ατυχή την αναφορά της στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, και υπογραμμίζουν ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα.

Παραπέμπουν, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τα Σκόπια υπενθυμίζουν ότι η διαφορά επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Τέλος, καλούν την Μαρία Ζαχάροβα ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και σημειώνουν: Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις.