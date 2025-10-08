Ρωσία: «Εξαντλήθηκε» η δυναμική της συνάντησης στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου

Η δυναμική που είχε δημιουργηθεί μετά την συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα έχει «σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί» εκτίμησε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών. 

Ρωσία: «Εξαντλήθηκε» η δυναμική της συνάντησης στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του στο Άνκορατζ της Αλάσκας την 15η Αυγούστου 2025. 

AP/Jae C. Hong
Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος εκτίμησε σήμερα ότι η δυναμική για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που δημιουργήθηκε πρόσφατα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, έχει «σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σκληρύνει τη στάση του έναντι της Μόσχας.

Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση για τον τερματισμό της πιο φονικής χερσαίας σύρραξης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο παρελθόν ζητούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει κάποια εδάφη στη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνευση, δηλώνει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό ότι απογοητεύθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο και χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον έλεγχο των όπλων, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία ότι τορπίλισαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε στο Άνκορατζ υπέρ της εξεύρεσης συμφωνίας έχει εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των προσπαθειών αντιπάλων (σ.σ. της Ρωσίας) και υποστηρικτών του πολέμου», δήλωσε ο Ριαμπκόφ όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα καταστροφικών ενεργειών, κυρίως των Ευρωπαίων», πρόσθεσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να προσεγγίσει τη Μόσχα προκειμένου να βρεθεί μια διέξοδος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις Μόσχας- Κιέβου δεν σημείωσαν κάποια πρόοδο, καθώς η Ρωσία επιμένει να ζητεί την προσάρτηση ουκρανικών επαρχιών, κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά.

Εξάλλου ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα σημάνει αλλαγή «στην ποιότητα» της κατάστασης, μετέδωσε το Interfax, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να προσεγγίσουν το ενδεχόμενο αυτό «με λογικό και υπεύθυνο τρόπο».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πούτιν είχε εκτιμήσει ότι η αποστολή στο Κίεβο αυτών των πυραύλων θα προκαλέσει «νέα κλιμάκωση» μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, διότι «η ανάπτυξη Τόμαχοκ δεν είναι εφικτή χωρίς την άμεση συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτικών».

