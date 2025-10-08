Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ - Βίντεο
Η επαρχία του Μπέλγκοροντ στη νότια Ρωσία συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των όπλων του Κιέβου
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (08/10) ο τοπικός κυβερνήτης.
Η περιφέρεια της Ρωσίας βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των όπλων του Κιέβου, καθώς συνορεύει με την Ουκρανία, ενώ η πρωτεύουσά του βρίσκεται μόλις 65 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρκόβου.
Σύμφωνα με τη The Sun, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα έπληξε πολυκατοικία στο Stary Oskol, στην επαρχία του Μπέλγκοροντ.
Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.