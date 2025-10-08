Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ - Βίντεο

Ζημιές μετά από ουκρανική επίθεση στη ρωσική επαρχεία Μπέλγκοροντ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (08/10) ο τοπικός κυβερνήτης.

Ukrainian attack drone screaming low over Russia’s Belgorod Oblast earlier tonight. pic.twitter.com/Y0Nq8Ygz5d — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2025

Η περιφέρεια της Ρωσίας βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των όπλων του Κιέβου, καθώς συνορεύει με την Ουκρανία, ενώ η πρωτεύουσά του βρίσκεται μόλις 65 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με τη The Sun, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα έπληξε πολυκατοικία στο Stary Oskol, στην επαρχία του Μπέλγκοροντ.

❗️❗️❗️ Footage from yesterday — close-up shots of Russia’s “unparalleled” air defense in action over Belgorod.



A surface-to-air missile fired from the occupiers’ Pantsir air-defense system failed to hit the Ukrainian drone — but successfully struck a residential building… pic.twitter.com/MZi3dYBPro — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) October 8, 2025

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

