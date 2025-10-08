Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Παρών Μητσοτάκης, Καραμανλής

Δεν παρίσταται τελικά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών, απέναντι από το ιστορικό κτήριο του κόμματος στη Ρηγίλλης.

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ωδείο Αθηνών, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στο Ωδείο, μεταξύ άλλων, παρίστανται μέχρι στιγμής ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Βασίλης Κικίλιας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης.

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ωδείο Αθηνών, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Επίσης, παρευρίσκονται η Ντόρα Μπακογιάννη, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και οι βουλευτές Γιάννης Τραγάκης, Χρήστος Πέτσας, Θεόδωρος Φορτσάκης, Ευστράτιος Σιμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γεώργιος Γεωργαντάς.

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ωδείο Αθηνών, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Νίκος Δένδιας - Κώστας Καραμανλής INTIME NEWS

Στην εκδήλωση είναι ακόμα ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Πάνος Αμυράς.