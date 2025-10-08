Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Παρών Μητσοτάκης, Καραμανλής
Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ έχουν προσέλθει στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη
Δεν παρίσταται τελικά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών, απέναντι από το ιστορικό κτήριο του κόμματος στη Ρηγίλλης.
Στο Ωδείο, μεταξύ άλλων, παρίστανται μέχρι στιγμής ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Βασίλης Κικίλιας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης.
Επίσης, παρευρίσκονται η Ντόρα Μπακογιάννη, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και οι βουλευτές Γιάννης Τραγάκης, Χρήστος Πέτσας, Θεόδωρος Φορτσάκης, Ευστράτιος Σιμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γεώργιος Γεωργαντάς.
Στην εκδήλωση είναι ακόμα ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Πάνος Αμυράς.