Η συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη, Καραμανλή, Σαμαρά για το βιβλίο του Στυλιανίδη

Στον ίδιο χώρο θα βρεθούν σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», σε επιμέλεια Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Ο νυν και οι πρώην πρωθυπουργοί θα δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών. Η επιλογή του χώρου της παρουσίασης έχει μάλιστα σημειολογικό ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται στην οδό Ρηγίλλης, απέναντι από τα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι όμως Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς θα συμπέσουν χωροταξικά, δεν αναμένεται και να συμπλεύσουν πολιτικά.

Όπως όλα δείχνουν, ο Αντώνης Σαμαράς θα ιδρύσει νέο κόμμα, με αρκετούς βουλευτές της γαλάζιας παράταξης να ελπίζουν να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που θα ήθελε και το Μέγαρο Μαξίμου, στέλνοντας βέβαια ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν αλλάζει η εξωτερική πολιτική. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επιχειρήσει «άνοιγμα» σε Καραμανλή και Σαμαρά, όταν είχε μιλήσει από τη ΔΕΘ για τη «μοναξιά του πρωθυπουργού». Ο κ. Καραμανλής δεν συμφωνεί με την ίδρυση του νέου κόμματος.

Ο Κώστας Καραμανλής ακόμη δεν έχει «σηκώσει το γάντι» και δεν έχει απαντήσει στα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του το κατακαλόκαιρο, περί «μακάριας ακινησίας» επί Καραμανλή στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

«Θα μου θυμίσετε, μεταξύ του 2004 και του 2009 ποια σημαντική πρωτοβουλία ανελήφθη στα ελληνοτουρκικά; Γιατί εγώ δεν θυμάμαι κάποια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Τα πολιτικά σημαινόμενα της εκδήλωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται να κάνει δηλώσεις στο Ωδείο Αθηνών. Δηλώσεις δεν αναμένεται να κάνουν ούτε ο κ. Καραμανλής ούτε και ο κ. Σαμαράς, όμως το ενδιαφέρον είναι αν θα ανταλλάξουν χαιρετισμό, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ τους αλλά και οι θέσεις που θα επιλέξουν να καθίσουν.

Η παρουσίαση του βιβλίου που έχει επιμεληθεί ο κ. Στυλιανίδης θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν μαζί ο νυν και οι πρώην πρωθυπουργοί, μετά την κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ενώ ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Νομική Βιβλιοθήκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (πρόεδρος του οποίου είναι ο πρώην περιφερειάρχης, «γαλάζιος», Γιώργος Πατούλης) και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ο πρόεδρος της οποίας Γιάννης Βουτσινάς είχε κερδίσει ως «γαλάζιος αντάρτης» στις τελευταίες εκλογές τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο).

Στο βιβλίο, υπό το συντονισμό του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, 40 συγγραφείς από 15 πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της ΕΕ και των ΗΠΑ, από διάφορες ιδεολογικές τάσεις και σχολές, ακόμη και διαφορετικές θεολογικές αντιλήψεις, εξετάζουν το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και πως επηρεάζει τη δημοκρατία. Προλογίζει δε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σημειωτέον ότι ο κ.Στυλιανίδης ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επιτροπή που έφτιαξε τη σύμβαση για το ΑΙ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.