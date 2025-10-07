Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερο από το κόμμα Τσίπρα

Το κόμμα Σαμαρά «μάς αφορά περισσότερο σε σχέση» με το κόμμα Τσίπρα, παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ACTION 24, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια δημιουργίας κομμάτων από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Ερωτηθείς αν έχει βάση μια πρόταση για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε:

«Προσωπικά τον σέβομαι τον κ. Σαμαρά. Ήμουν μεταξύ εκείνων που είχαν προσπαθήσει να μην φτάσουμε εδώ που φθάσουμε. Είναι άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός και άλλο οι αποφάσεις».

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων να διατυπωθεί μια πρόταση στο πρότυπο της ενότητας για τον Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε πως δεν είναι θέμα καταμερισμού της ευθύνης ούτε λύνονται τα ζητήματα αυτά από την τηλεόραση, προσθέτοντας ότι είναι υπέρ της μεγάλης παράταξης.