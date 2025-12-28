Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Η μεγάλη απογραφή των ακινήτων

Απογευματινή: Μποναμάς στους μισθούς το 2026

Ελεύθερος Τύπος: Προσδοκίες και προκλήσεις για το 2026

Το Βήμα: 2026 Τα αποκαλυπτήρια της νέας χρονιάς

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Δεν αλλάζει το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων» - «Έτοιμα» για διάλογο με την κυβέρνηση 18 μπλόκα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά την στήριξη Τραμπ στην συναντησή τους σήμερα - Η προειδοποίηση του Πούτιν

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί την Ταϊβάν - «Είναι κομμάτι της Κίνας»

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα - Επτά τραυματίες

04:16ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Γουινέα: Συλλήψεις ενόπλων πριν ξεκινήσουν οι εκλογές

03:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος στην Ιερά Επισκοπή Χώρας

02:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συμφωνία με αφρικανικές χώρες για επιστροφές παρανόμων μεταναστών

02:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου:Μέχρι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου η δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χειρουργική επέμβαση στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για «επίμονο λόξυγγα»

01:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Γιοχάνες: Δύο νεκροί και δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζουν την στηριξή τους στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συνομιλίες με Ευρωπαίους μετά την συνάντηση με Τραμπ

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ζητά τον σεβασμό της κυριαρχίας της Σομαλίας, μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Προς... «εξαφάνιση» μπαρμπούνι και τσιπούρα, το λεοντόψαρο μπαίνει στο μενού - Πώς αντιμετωπίζουν τον «εισβολέα» οι ψαράδες

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ