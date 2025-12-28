Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Η μεγάλη απογραφή των ακινήτων
Απογευματινή: Μποναμάς στους μισθούς το 2026
Ελεύθερος Τύπος: Προσδοκίες και προκλήσεις για το 2026
Το Βήμα: 2026 Τα αποκαλυπτήρια της νέας χρονιάς
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:52 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γουινέα: Συλλήψεις ενόπλων πριν ξεκινήσουν οι εκλογές
03:25 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος στην Ιερά Επισκοπή Χώρας
01:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου
00:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζουν την στηριξή τους στην Ουκρανία
23:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα
11:15 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος