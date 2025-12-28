Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Δόμνης μάρτυρος, Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου.

Newsbomb

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Δόμνα,
  • Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ,
  • Φιλίτσα, Φίλια,
  • Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία.

Αγία Δόμνα

Η Αγία Δόμνα ήταν Ιέρεια των ειδώλων επί Μαξιμιανού στη Νικομήδεια και συγκεκριμένα στο ναό του Δωδεκάθεου. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, άνοιξαν τα πνευματικά της μάτια και βαπτίστηκε χριστιανή, μαζί με τον υπηρέτη της Ινδή, από τον επίσκοπο Νικομήδειας Κύριλλο.

Από τότε έκανε συνειδητή χριστιανική ζωή, μοιράζοντας στους φτωχούς ότι είχε από την περιουσία της, αλλά και ό,τι έπαιρνε από το παλάτι. Κάποτε όμως, το έμαθε αυτό ο αρχιυπηρέτης του παλατιού και όταν ήταν να τιμωρήσει τη Δόμνα, αυτή έκανε την τρελή και στάλθηκε στον επίσκοπο για θεραπεία.

Έπειτα για να μη συλληφθεί, ντύθηκε ανδρικά και έθαβε τα λείψανα των μαρτύρων. Όταν όμως επέστρεψε ο Μαξιμιανός στη Νικομήδεια, ζήτησε τη Δόμνα και όταν έμαθε ότι έγινε χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν. Επειδή όμως δεν την βρήκε, διέταξε τον γενικό φόνο των χριστιανών, μεταξύ των οποίων αναγνωρίστηκε και η Δόμνα και έτσι την αποκεφάλισαν. (Η μνήμη της επαναλαμβάνεται στις 3 Δεκεμβρίου).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Δεν αλλάζει το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων» - «Έτοιμα» για διάλογο με την κυβέρνηση 18 μπλόκα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά την στήριξη Τραμπ στην συναντησή τους σήμερα - Η προειδοποίηση του Πούτιν

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί την Ταϊβάν - «Είναι κομμάτι της Κίνας»

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα - Επτά τραυματίες

04:16ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Γουινέα: Συλλήψεις ενόπλων πριν ξεκινήσουν οι εκλογές

03:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος στην Ιερά Επισκοπή Χώρας

02:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συμφωνία με αφρικανικές χώρες για επιστροφές παρανόμων μεταναστών

02:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου:Μέχρι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου η δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χειρουργική επέμβαση στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για «επίμονο λόξυγγα»

01:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Γιοχάνες: Δύο νεκροί και δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζουν την στηριξή τους στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συνομιλίες με Ευρωπαίους μετά την συνάντηση με Τραμπ

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ζητά τον σεβασμό της κυριαρχίας της Σομαλίας, μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Προς... «εξαφάνιση» μπαρμπούνι και τσιπούρα, το λεοντόψαρο μπαίνει στο μενού - Πώς αντιμετωπίζουν τον «εισβολέα» οι ψαράδες

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ