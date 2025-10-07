Μαρινάκης για Τσίπρα: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω – Με “σκιάχτρο” δεν αλλάζει η βούληση των πολιτών»

«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση βουλευτή, μία εξέλιξη που «ανοίγει» δυνητικά τον δρόμο για τη δημιουργία νέου κόμματος / πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως «ότι δεν θα κριθεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από τη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, δεν έχουμε θέσεις τόσο χαμηλά τον πήχυ. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ως κυβέρνηση θα κριθούμε από το πρόγραμμά μας», μιλώντας στο OPEN.

«Για τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δεν είναι μία αμελητέα εξέλιξη. Τώρα, τι σχέση έχει ο κ. Τσίπρας με το κέντρο…», προσέθεσε.

Μάλιστα, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη είχε προεξοφληθεί εδώ και μήνες, υπογράμμισε ότι «με ένα “σκιάχτρο” δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών».

