Αλέξης Τσίπρας: Αλλάζει τον πολιτικό χάρτη η παραίτησή του – Ποιοι θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

Ολική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αιφνιδίασε τους πάντες καθώς παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις, αλλά και σε αντίθεση με τις δηλώσεις που έκανε πριν από μόλις δύο ημέρες στο Παρίσι, τελικά χθες το πρωί ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που ερμηνεύεται ως πρελούδιο της δημιουργίας του νέου κόμματός του.

Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού σε κάθε περίπτωση αναταράσσει τα λιμνάζοντα νερά στον χώρο της κεντροαριστεράς, ύστερα από μήνες φημών και σεναριαλογίας.

Τι σημαίνει για ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ

Η παραίτηση Τσίπρα που θα οδηγήσει στην ολική του επαναφορά τους επόμενους μήνες με το νέο κόμμα δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς.

Όλα τα κομματικά επιτελεία περιμένουν με αγωνία τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη αρχίσει να διενεργούνται. Από αυτές εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να αντιληφθούν καλύτερα το μέγεθος των «μετασεισμών» που θα προκαλέσει και στους αντίστοιχους πολιτικούς τους χώρους η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, που μένει πλέον με 25 βουλευτές, καθώς ο επιλαχών Θοδωρής Δρίτσας θα μεταφέρει την έδρα στη ΝΕΑΡ, επικρατεί απόλυτη αμηχανία. Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να καθησυχάσει το πολιτικό ακροατήριο, αλλά και το στελεχιακό δυναμικό του κόμματος, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα είναι ποτέ αντίπαλος του Τσίπρα. «Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι», είπε συγκεκριμένα.

Από την άλλη όμως, τα κομματικά στελέχη βρίσκονται σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις: αυτοί που περιμένουν το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα ώστε να αποχωρήσουν και να ενταχθούν στον νέο φορέα και σε αυτούς που δηλώνουν ότι η αποχώρηση Τσίπρα διευκολύνει τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς η μέχρι τώρα θολή στάση του δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι αδύνατο να εκτιμήσει κανείς ότι η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ δε θα συντελέσει σε μια περαιτέρω πτώση των ποσοστών του, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Όμως, το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η πτώση, μένει να φανεί στις πρώτες δημοσκοπήσεις.

Τις δημοσκοπήσεις περιμένει όμως και το ΠΑΣΟΚ, καθώς γνωρίζει καλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν επανέρχεται με το προφίλ ενός αριστερού συγκρουσιακού ηγέτη, αλλά με εκείνο ενός πολιτικού που κινείται περισσότερο στον ευρύτερο χώρο του κέντρου, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις τελευταίες ομιλίες του.

Στη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να εμφανιστεί απολύτως ψύχραιμος για την εξέλιξη, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι ο κομματικός μηχανισμός προετοιμάζεται για μια δύσκολη μάχη διατήρησης του χώρου του κέντρου, αυτή τη φορά όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί άλλωστε εντάσσεται και η δριμεία κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «το 41% που πήρε Νέα Δημοκρατία οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας».

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη ΝΕΑΡ, το ζήτημα είναι λιγότερο περίπλοκο καθώς η πιο κεντρώα «γραμμή» που δείχνει ότι θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας, δε θα «τραβήξει» άμεσα ψηφοφόρους από την ίδια. Ο μόνος τρόπος να συμβεί κάτι τέτοιο είναι αν ο νέος φορέας Τσίπρα θα μπορέσει να δημιουργήσει πλειοψηφικούς όρους εντός του χώρου της κεντροαριστεράς, στην οποία περίπτωση ενδεχομένως να υπάρξουν μαζικές μετακινήσεις από όλα τα κόμματα. Από την άλλη πάντως, τα δημοσκοπικά δεδομένα της ΝΕΑΡ είναι τόσο απογοητευτικά που η διατήρησή τους δεν εξασφαλίζει ούτε την είσοδο του κόμματος στη Βουλή.

Γι' αυτό και πολλά στελέχη της επιθυμούν να διατηρήσουν ζωντανή τη συζήτηση για συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα συμβαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι «κοντινοί»

Σε κάθε περίπτωση, παρά την έντονη και εύλογη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει για το ποιοι θα μετακινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα όταν αυτό σχηματιστεί, με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς ποια στελέχη θα καταλήξουν στον συγκεκριμένο σχηματισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει ήδη μια ομάδα στελεχών που βρίσκονται πολιτικά «κοντά» στον Αλέξη Τσίπρα και για πολλούς θα αποτελέσουν την πρώτη «μαγιά» του κόμματος.

Πρόκειται για τους/τις: Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργο Χουλιαράκη, Συμεών Κεδίκογλου, Μίλτο Ζαμπάρα, Γιώργο Καραμέρο, Βασίλη Κόκκαλη, Χάρη Μαμουλάκη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστα Γαβρόγλου, Χρήστο Γιαννούλη, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλο, Όθωνα Ηλιόπουλο, Γιώργο Βασιλειάδη.

