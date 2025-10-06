Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Το βιβλίο και οι εκλογές

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση που δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό , ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή που ταυτίστηκε με την άνοδο κόμματος της Κουμουνδούρου.

Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, που είχε ωριμάσει το τελευταίο διάστημα υπό το βάρος εσωκομματικών πιέσεων και φημών για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ελήφθη σε κλίμα έντονης και αβεβαιότητας για το μέλλον της Αριστεράς στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τηλεφωνικά μόνο ελάχιστους στενούς του συνεργάτες και ορισμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν αποστείλει επίσημα την επιστολή παραίτησής του στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στις διαρκείς εκκλήσεις στελεχών του κόμματος, που ζητούσαν να ξεκαθαρίσει τη στάση του ενόψει των σεναρίων για νέο πολιτικό φορέα, αλλά και ως αντίδραση στην αυξανόμενη πίεση που ασκούνταν τόσο δημόσια όσο και παρασκηνιακά.

Η αμηχανία που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Τσίπρα από το εξωτερικό, αλλά και τη συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ, όπου αποτυπώθηκε η αδυναμία του κόμματος να διαχειριστεί το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Δεν πέρασε απαρατήρητη, άλλωστε, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στη βουλευτική ιδιότητα του Τσίπρα, που ερμηνεύτηκε ως έμμεση πίεση για να λάβει ξεκάθαρη θέση.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα σηματοδοτεί, μια «απελευθέρωση» από τα κομματικά δεσμά, επιτρέποντάς του να κινηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία προς τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

Το βιβλίο και η στελέχωση

Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνουν παρουσιάσεις και σε άλλες πόλεις σε συνεργασία πάντα με τον εκδοτικό οίκο.

Η απουσία του από τα έδρανα της Βουλής του δίνει τη δυνατότητα να συναντάται ανοιχτά με πιθανούς συνοδοιπόρους, χωρίς τον κίνδυνο παρεξηγήσεων ή εσωκομματικών τριβών. Παράλληλα, δρομολογεί τη στελέχωση του Ινστιτούτου που έχει ιδρύσει, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη δεξαμενή σκέψης και στελεχών για το νέο σχήμα.

Πολιτική συνέχεια και προσκλητήριο ενότητας

Παρά την παραίτησή του από τη βουλευτική ιδιότητα, ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει ότι παραμένει ενεργός στην πολιτική ζωή, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, που θα συνδυάζει έμπειρα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ με νέα πρόσωπα τεχνοκρατικού και κοινωνικού προφίλ.

Στη δημόσια δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι αποχωρεί από τη Βουλή «γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή που έχει απογυμνωθεί δημοκρατικά», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση». Με έμφαση στην ανάγκη για ένα νέο λαϊκό κίνημα, κάλεσε τους παλιούς του συντρόφους να μην τον δουν ως αντίπαλο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμπόρευσης.

Η παρουσίαση του νέου του βιβλίου αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «εγκαταλείπει την ασφάλεια των εδράνων για να αφουγκραστεί καλύτερα την κοινωνία». Στόχος του, όπως διαμηνύει, δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος-εργαστηρίου, αλλά η συγκρότηση ενός αυθεντικού λαϊκού κινήματος για κοινωνική δικαιοσύνη

Διαβάστε επίσης