Αιχμές Πολάκη για παραίτηση Τσίπρα: «Καλές θάλασσες με την πέμπτη διάσπαση»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σχολίασε με έντονο ύφος την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση βουλευτή, παραπέμποντας στη φράση του Τσίπρα περί «ταξιδιού σε πιο όμορφες θάλασσες», αλλά προσθέτοντας τη δική του ειρωνική αναφορά στη «5η διάσπαση».

«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν “ερήμην”.

2) Καλές θάλασσες λοιπόν… (με την 5η διάσπαση…).

3) Για να “συνταξιδέψουμε” και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, θέλει ξεκάθαρους στόχους και γραμμή σύγκρουσης! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις».

Με τη φράση «το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ», ο βουλευτής Χανίων υπογραμμίζει τη δική του θέση υπέρ της ενότητας του κόμματος υπό σαφή πολιτική κατεύθυνση και σύγκρουση με την κυβέρνηση, ενώ, παράλληλα αποστασιοποιείται από σενάρια νέου πολιτικού εγχειρήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

