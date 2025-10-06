Ο ΣΥΡΙΖΑ... «συνεχίζει» παρά την παραίτηση Τσίπρα - Καμία επίσημη αντίδραση

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αντέδρασε επίσημα στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και οι πρώτες πληροφορίες να λένε ότι δεν σκοπεύει να το κάνει το επόμενο διάστημα, ωστόσο, μέσα από άλλη ανακοίνωση για τις επόμενες πρωτοβουλίες, η Κουμουνδούρου στέλνει το δικό της μήνυμα που συνοψίζεται στη λέξη «συνεχίζει».

Η επιστολή Φάμελλου

Συγκεκριμένα, σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το 13ωρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα», και μάλιστα τονίζει ότι αυτό το κάνει «ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων».

Πρόκειται για μια έμμεση απάντηση στα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στη δήλωση παραίτησής του λέει ότι σκοπός του είναι «να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα».

Το σημείο αυτό δείχνει την πρόθεση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να μην μεγαλοποιήσει τις συνέπειες που δεδομένα θα έχει για το κόμμα η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και να καθησυχάσει τα μέλη του ότι ο προγραμματισμός που ανακοινώθηκε το Σάββατο στην ΚΕ συνεχίζεται χωρίς αλλαγές.

Η επιστολή που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος στους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της ΝΕΑΡ και της Πλεύσης Ελευθερίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Νίκο Ανδρουλάκη, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα ΚΚΕ

Αλέξη Χαρίτση, Πρόεδρο ΝΕΑΡ

Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο Πλεύσης Ελευθερίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων αντεργατικών της νόμων, κατέθεσε στη Βουλή το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλεται το 13ωρο και μια νέα αντεργατική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, καταλύονται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, σύμφωνα με την αντικοινωνική και αντιδραστική πολιτική της απορρύθμισης και της φθηνής ελαστικής εργασίας που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, επιβάλλοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα στη χώρα μας.

Ανταποκρινόμενοι στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας, στην αγωνία των εργαζομένων, που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια, τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και αγωνίζονται για μισθούς και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και να μην εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση!

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

