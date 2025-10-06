Ο ΣΥΡΙΖΑ... «συνεχίζει» παρά την παραίτηση Τσίπρα - Καμία επίσημη αντίδραση

Η Κουμουνδούρου στέλνει το δικό της μήνυμα εμμέσως 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο ΣΥΡΙΖΑ... «συνεχίζει» παρά την παραίτηση Τσίπρα - Καμία επίσημη αντίδραση

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, στην αίθουσα της Γερουσίας στην Βουλή, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αντέδρασε επίσημα στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και οι πρώτες πληροφορίες να λένε ότι δεν σκοπεύει να το κάνει το επόμενο διάστημα, ωστόσο, μέσα από άλλη ανακοίνωση για τις επόμενες πρωτοβουλίες, η Κουμουνδούρου στέλνει το δικό της μήνυμα που συνοψίζεται στη λέξη «συνεχίζει».

Η επιστολή Φάμελλου

Συγκεκριμένα, σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το 13ωρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα», και μάλιστα τονίζει ότι αυτό το κάνει «ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων».

Πρόκειται για μια έμμεση απάντηση στα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στη δήλωση παραίτησής του λέει ότι σκοπός του είναι «να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα».

Το σημείο αυτό δείχνει την πρόθεση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να μην μεγαλοποιήσει τις συνέπειες που δεδομένα θα έχει για το κόμμα η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και να καθησυχάσει τα μέλη του ότι ο προγραμματισμός που ανακοινώθηκε το Σάββατο στην ΚΕ συνεχίζεται χωρίς αλλαγές.

Η επιστολή που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος στους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της ΝΕΑΡ και της Πλεύσης Ελευθερίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Νίκο Ανδρουλάκη, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα ΚΚΕ

Αλέξη Χαρίτση, Πρόεδρο ΝΕΑΡ

Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο Πλεύσης Ελευθερίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων αντεργατικών της νόμων, κατέθεσε στη Βουλή το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλεται το 13ωρο και μια νέα αντεργατική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, καταλύονται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, σύμφωνα με την αντικοινωνική και αντιδραστική πολιτική της απορρύθμισης και της φθηνής ελαστικής εργασίας που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, επιβάλλοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα στη χώρα μας.

Ανταποκρινόμενοι στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας, στην αγωνία των εργαζομένων, που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια, τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και αγωνίζονται για μισθούς και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και να μην εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση!

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου να πει ναι στο σχέδιο - Η...ταπεινωτική συγγνώμη στο Κατάρ και οι παρασκηνιακές πιέσεις

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε αλλάζει σε χειμερινή - Θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «Voice» έδειξε τη δύναμή του – Τι έκαναν οι σειρές και το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε το προσχέδιο στη Βουλή – Ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμός 2,2%

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Απαιτώ τοξικολογικές εξετάσεις, δεν θα αφήσω να πειράξουν τον τάφο του γιου μου»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αναφορές για ύποπτα drones – Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Όσλου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί από πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στην Τζαϊπούρ

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μιλούσε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Γιαννούλης: Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

12:09LIFESTYLE

Η Τζένη Θεωνά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ... «συνεχίζει» παρά την παραίτηση Τσίπρα - Καμία επίσημη αντίδραση

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη δήλωση Λεκορνί μετά την παραίτηση: «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις να παραμείνω πρωθυπουργός»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 43χρονος Γερμανός που βιντεοσκόπησε ανήλικο στις τουαλέτες του «Μακεδονία»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μιλούσε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ