Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά»

Στον πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Θοδωρή Δρίτσα «πηγαίνει» η βουλευτική έδρα από την οποία παραιτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στις εκλογές του 2023, ο Θοδωρής Δρίτσας είχε μείνει εκτός Βουλής, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει την έδρα της Α’ Πειραιώς, όπου εκλέγεται και ο ίδιος. Μετά τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την προεδρία Κασσελάκη, ο κ. Δρίτσας είχε αποχωρήσει (Νοέμβριο 2023) από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Πλέον είναι μέλος της ΚΕ της ΝΕΑΡ.

Από την στιγμή που ο κ. Δρίτσας εξέφρασε την πρόθεσή του να αποδεχτεί την έδρα, συνεπώς η ΝΕΑΡ θα αποκτήσει μία ακόμη έδρα στο κοινοβούλιο, φτάνοντας συνολικά τις 12, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα «πέσει» στις 25.

