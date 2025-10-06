Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών ώστε να πάρει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό του αξίωμα.

Ο κύριος Δρίτσας ήδη ανήκει στη Νέα Αριστερά και εφόσον αποδεχθεί την έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με έναν βουλευτή λιγότερο, δηλαδή θα μείνει με 25, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, αποτελώντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

«Θα κρατήσω την έδρα, δεν έχω άλλη επιλογή», ανέφερε σε δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο, λίγο πριν από την τελετή του αγιασμού για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

