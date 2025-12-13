«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέφυγε προσωρινά από τις πολιτικές της υποχρεώσεις με μια σύντομη απόδραση κοντά στη θάλασσα, συνοδευόμενη από τον Διαμαντή Καραναστάση.

Με χαμόγελο, παρά το κρύο, και φόντο το γαλάζιο του ορίζοντα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook φωτογραφία από το γεύμα που απόλαυσαν οι δυο τους σε τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα.

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» έγραψε στην ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η παραίτηση Καραναστάση

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής και επιστρέφει στον πολιτισμό καθώς «η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους».



Παράλληλα, στο ίδιο μήνυμα είχε πλέξει το εγκώμιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου τονίζοντας χαρακτηρίζοντάς τη «μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες».

Διαβάστε επίσης