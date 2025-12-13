Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε viral: Πολίτες κανονίζουν μαζώξεις για να δουν ένα «επεισόδιο»

Σατιρική φωτογραφία που ανέβασε χρήστης του «Χ», παρουσιάζοντας την εξεταστική ως «Νο1 σε προβολές στο IMDb», υπονοώντας με χιούμορ πως η υπόθεση έχει γίνει η πιο δημοφιλής «σειρά» της χρονιάς

Σε τηλεοπτικό… σόου έχει εξελιχθεί πλέον η εξέταση μαρτύρων στην επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την χθεσινή εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη να μετατρέπεται σε σκηνικό εντάσεων και ακραίων χαρακτηρισμών. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν «ηλεκτρισμένη» από την πρώτη στιγμή, με τις λεκτικές αντιπαραθέσεις να θυμίζουν τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Την ίδια ώρα, το TikTok… έχει πάρει φωτιά. Η πλατφόρμα έχει πλημμυρίσει με βίντεο από την εξεταστική επιτροπή, τα οποία παρακολουθούν φανατικά εκατοντάδες χρήστες.

Στα σχόλια, πολλοί δηλώνουν πως η «σειρά» της Βουλής είναι πιο καθηλωτική από οποιαδήποτε παραγωγή, με αρκετούς να γράφουν χαριτολογώντας πως σκέφτονται να ακυρώσουν τη συνδρομή τους στο Netflix γιατί «η εξεταστική έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον».

Ένας χρήστης μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά πως «όταν ήξερε ο ΑΝΤ1 τι έρχεται και έκοψε το “Κωνσταντίνου και Ελένης”», αναφερόμενος στη δημοφιλή σειρά που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό αδιάκοπα από το 1998.

Ιδιαίτερη δημοφιλία συγκεντρώνουν οι παρεμβάσεις και οι ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες συχνά γίνονται viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εξεταστική επιτροπή έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο της πιο… εθιστικής πολιτικής «σειράς», με ένα κοινό που περιμένει με ανυπομονησία κάθε νέο «επεισόδιο».