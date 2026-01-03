Τόμι Λι Τζόουνς: Νέα στοιχεία για τον μυστηριώδη θάνατο της κόρης του - Πώς βρέθηκε αναίσθητη

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η 34χρονη Βικτόρια βρέθηκε αναίσθητη στο πάτωμα του 14ου ορόφου του ξενοδοχείου Fairmont από άλλον ένοικο, ο οποίος αρχικά πίστεψε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις της λόγω μέθης. Ο ένοικος ειδοποίησε άμεσα το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να της προσφέρουν πρώτες βοήθειες και να ξεκινήσουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καθώς και την άμεση κλήση ασθενοφόρου, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο έφτασε στο ξενοδοχείο περίπου στις 3:14 τα ξημερώματα, έπειτα από αναφορά για ιατρικό περιστατικό. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά ή σχετικά αντικείμενα στον χώρο.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η Βικτόρια ήταν φιλοξενούμενη του ξενοδοχείου ή πώς βρέθηκε στον 14ο όροφο. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η ανακοίνωση του ξενοδοχείου

Σε επίσημη δήλωσή του, εκπρόσωπος του ξενοδοχείου Fairmont ανέφερε:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο την 1η Ιανουαρίου 2026. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της. Η ομάδα του ξενοδοχείου συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας».

Η επιβεβαίωση του θανάτου και το οικογενειακό της περιβάλλον

Την Πέμπτη, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι διασώστες είχαν ανταποκριθεί σε επείγον ιατρικό περιστατικό στο ξενοδοχείο στις 2:52 τα ξημερώματα, δίνοντας οδηγίες ΚΑΡΠΑ σε παρευρισκόμενους πριν φτάσουν στο σημείο.

Εκπρόσωπος του Τόμι Λι Τζόουνς δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Ο 79χρονος ηθοποιός απέκτησε τη Βικτόρια με τη δεύτερη σύζυγό του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ.

Τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική

Η Βικτόρια Τζόουνς είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο σε νεαρή ηλικία, εμφανιζόμενη δίπλα στον πατέρα της στο «Men in Black II». Συμμετείχε επίσης σε ένα επεισόδιο της σειράς «One Tree Hill» και στην ταινία «Οι Τρεις Ταφές του Μελκιάδες Εστράδα», σε σκηνοθεσία του Τόμι Λι Τζόουνς.

Σε συνέντευξή του το 2006, ο ηθοποιός είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την κόρη του, χαρακτηρίζοντάς τη «ταλαντούχα ηθοποιό», επισημαίνοντας μάλιστα ότι μιλούσε άπταιστα ισπανικά.

Τα τελευταία χρόνια, η Βικτόρια είχε αποσυρθεί από την υποκριτική, ωστόσο συνόδευε κατά διαστήματα τον πατέρα της σε δημόσιες εμφανίσεις και κινηματογραφικές πρεμιέρες.

Διαβάστε επίσης