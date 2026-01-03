Περιόρισαν τις αγορές τους στα απαραίτητα οι καταναλωτές - Σε ποια προϊόντα ξόδεψαν τα περισσότερα

Για οριακή άνοδο στο τζίρο τους κάνουν λόγο παράγοντες της αγοράς στην Αθήνα κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό για τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού κατά την εορταστική περίοδο.

Ικανοποιημένοι δηλώνουν από την κίνηση στην αγορά την περίοδο των γιορτών οι επιχειρηματίες, καταγράφοντας «οριακή νίκη» σε σύγκριση με τον τζίρο της περυσινής χρονιάς το ίδιο διάστημα.

«Η αγορά κινήθηκε ικανοποιητικά, ενθαρρυντικά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο τζίρος είναι στα περυσινά επίπεδα με μικρή απόκλιση προς τα πάνω της τάξεως του 2,5 - 5%. Νομίζω πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι», ανέφερε ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία πάντως «μαρτυρούν» πως το καταναλωτικό κοινό ξόδεψε αισθητά περισσότερα χρήματα σε τρόφιμα και ποτά παρά σε οτιδήποτε άλλο την φετινή εορταστική περίοδο.

Ενδεικτικά περίπου 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν σε τρόφιμα και ποτά, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ένδυση με δαπάνες της τάξεως των 900 εκατομμυρίων ευρώ.

