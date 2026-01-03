Προδιαγραφές ασφάλειας και έλεγχοι σε χώρους συνάθροισης – Ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά ξύπνησε μνήμες από παλαιότερες φονικές πυρκαγιές σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης με δεκάδες παιδιά νεκρά. Είναι ίσως και ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των γονιών.

Μια τέτοια τραγωδία κρύβει πίσω της ελλιπή μέτρα ασφαλείας ή παραλείψεις.

Τι ισχύει στην Ελλάδα για τους χώρους συνάθροισης.

Μέτρα ασφάλειας σε χώρους συνάθροισης

Γενικές προδιαγραφές

Τα κτίρια οφείλουν να είναι πυράντοχης κατασκευής, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών .

Υποχρεωτική η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στα σημεία διαφυγής και στις εξόδους κινδύνου.

Υποχρεωτική η τοποθέτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε εμφανή σημεία.

Απαιτείται ένας πυροσβεστήρας ανά 100 τ.μ.

Έξοδοι διαφυγής ανά χωρητικότητα

Χωρητικότητα έως 50 άτομα → μία έξοδος διαφυγής

Χωρητικότητα από 50 έως 500 άτομα → δύο έξοδοι διαφυγής

Χωρητικότητα από 500 έως 800 άτομα → τρεις έξοδοι διαφυγής

Έλεγχοι και πρόστιμα (2025)

1.180 έλεγχοι

114 πρόστιμα

Συνολικό ύψος προστίμων: 246.943,51 €

Η ασφάλεια στους χώρους συνάθροισης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Θέατρα, χώροι διασκέδασης, εμπορικά κέντρα και άλλοι χώροι με μεγάλη συγκέντρωση πολιτών οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές πυρασφάλειας και οργάνωσης διαφυγής. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχημάτων και στη γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνση του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.