Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 νεαροί φοιτητές κλειδωμένοι στο υπόγειο

Κοινό μυστικό είναι στην πανεπιστημιακή κοινότητα των ΗΠΑ, η «μύηση» των πρωτοετών κυρίως φοιτητών για να ενταχθούν στους κόλπους μίας «αδελφότητας», η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από τρία ελληνικά γράμματα.

Κατά γενικό κανόνα πρόκειται για ανώδυνες «τελετές μύησης», αλλά στην περίπτωση του πανεπιστημίου της Αϊόβα τα πράγματα εξελίχθηκαν σε σκληρό καψόνι για νεαρούς υποψήφιους.

Συγκλονιστικά πλάνα από την έφοδο της αστυνομίας κατέγραψαν τη στιγμή που ανακαλύπτονται σε άθλια κατάσταση και συνθήκες 56 νεαροί σε ένα σκοτεινό υπόγειο σπιτιού του Πανεπιστημίου της Αϊόβα, που ανήκει στην αδελφότητα ΑΔΠ (Alpha Delta Phi).

Πολλοί από τους νεαρούς άνδρες είχαν δεμένα τα μάτια, δεν φορούσαν κάποια μπλούζα ή πουκάμισο, και παρατάχθηκαν κατά μήκος του τοίχου σιωπηλά όταν έφτασε η αστυνομία στις 15 Νοεμβρίου 2024.

Παρά την παρουσία των αστυνομικών, τα αγόρια παρέμειναν ακίνητα και σιωπηλά με μία αηδιαστική, όπως περιγράφεται μυρωδιά στον χώρο.

Οι νεαροί άνδρες αποκάλυψαν τελικά ότι ο «μπαμπάς του σπιτιού» τους ήταν υπεύθυνος, αλλά ισχυρίστηκαν ότι έλειπε για δουλειά και ότι δεν είχαν τρόπο να τον προσεγγίσουν.

Τα αγόρια ήταν βουτηγμένα και πασαλειμμένα με κάτι που φαινόταν να είναι φαγητό και υγρά και πολλά ήταν ξυπόλητα, ενώ ένα προσπάθησε να εμποδίσει διακριτικά τον αστυνομικό να εισέλθει. Η σκηνή χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως πιθανή περίπτωση καψονιού.

Το καψόνι είναι ποινικό πλημμέλημα που απαγορεύεται αυστηρά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Η λειτουργία της Alpha Delta Phi ανεστάλη για τέσσερα χρόνια, έως ότου μπορέσει να αποκατασταθεί την 1η Ιουλίου 2029, σύμφωνα με το KCRG 9.

Στη διάρκεια της εφόδου, η παρουσία ενός 22χρονου, ο οποίος παρακολουθούσε, οδήγησε στη σύλληψή του, για παρεμπόδιση της άσκησης των καθηκόντων του αστυνομικού. Ο Γκάγια δεν ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου της Αϊόβα και δεν ζούσε στο σπίτι. Οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα εξέδωσε δήλωση λίγο μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως έλαβε άμεσα μέτρα, δεσμευόμενο να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των φοιτητών του και θα αντιμετωπίσει κάθε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών.

Από την πλευρά της η Αδελφότητα υποστήριξε πως παραμένει σταθερή στην πολιτική μηδενικής ανοχής στο καψόνι και οι υπεύθυνοι για το περιστατικό απομακρύνθηκαν και τους αφαιρέθηκε η ιδιότητα του μέλους.