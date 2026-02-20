Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 νεαροί φοιτητές κλειδωμένοι στο υπόγειο

Η στιγμή που η αστυνομία ανακαλύπτει 56 νεαρούς άνδρες στο  υπόγειο σπιτιού πανεπιστημιακής αδελφότητας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 νεαροί φοιτητές κλειδωμένοι στο υπόγειο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοινό μυστικό είναι στην πανεπιστημιακή κοινότητα των ΗΠΑ, η «μύηση» των πρωτοετών κυρίως φοιτητών για να ενταχθούν στους κόλπους μίας «αδελφότητας», η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από τρία ελληνικά γράμματα.

Κατά γενικό κανόνα πρόκειται για ανώδυνες «τελετές μύησης», αλλά στην περίπτωση του πανεπιστημίου της Αϊόβα τα πράγματα εξελίχθηκαν σε σκληρό καψόνι για νεαρούς υποψήφιους.

Συγκλονιστικά πλάνα από την έφοδο της αστυνομίας κατέγραψαν τη στιγμή που ανακαλύπτονται σε άθλια κατάσταση και συνθήκες 56 νεαροί σε ένα σκοτεινό υπόγειο σπιτιού του Πανεπιστημίου της Αϊόβα, που ανήκει στην αδελφότητα ΑΔΠ (Alpha Delta Phi).

Δείτε το βίντεο

Πολλοί από τους νεαρούς άνδρες είχαν δεμένα τα μάτια, δεν φορούσαν κάποια μπλούζα ή πουκάμισο, και παρατάχθηκαν κατά μήκος του τοίχου σιωπηλά όταν έφτασε η αστυνομία στις 15 Νοεμβρίου 2024.

Παρά την παρουσία των αστυνομικών, τα αγόρια παρέμειναν ακίνητα και σιωπηλά με μία αηδιαστική, όπως περιγράφεται μυρωδιά στον χώρο.

aderfotita1.jpg

Οι νεαροί άνδρες αποκάλυψαν τελικά ότι ο «μπαμπάς του σπιτιού» τους ήταν υπεύθυνος, αλλά ισχυρίστηκαν ότι έλειπε για δουλειά και ότι δεν είχαν τρόπο να τον προσεγγίσουν.

Τα αγόρια ήταν βουτηγμένα και πασαλειμμένα με κάτι που φαινόταν να είναι φαγητό και υγρά και πολλά ήταν ξυπόλητα, ενώ ένα προσπάθησε να εμποδίσει διακριτικά τον αστυνομικό να εισέλθει. Η σκηνή χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως πιθανή περίπτωση καψονιού.

Το καψόνι είναι ποινικό πλημμέλημα που απαγορεύεται αυστηρά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Η λειτουργία της Alpha Delta Phi ανεστάλη για τέσσερα χρόνια, έως ότου μπορέσει να αποκατασταθεί την 1η Ιουλίου 2029, σύμφωνα με το KCRG 9.

Στη διάρκεια της εφόδου, η παρουσία ενός 22χρονου, ο οποίος παρακολουθούσε, οδήγησε στη σύλληψή του, για παρεμπόδιση της άσκησης των καθηκόντων του αστυνομικού. Ο Γκάγια δεν ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου της Αϊόβα και δεν ζούσε στο σπίτι. Οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα εξέδωσε δήλωση λίγο μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως έλαβε άμεσα μέτρα, δεσμευόμενο να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των φοιτητών του και θα αντιμετωπίσει κάθε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών.

Από την πλευρά της η Αδελφότητα υποστήριξε πως παραμένει σταθερή στην πολιτική μηδενικής ανοχής στο καψόνι και οι υπεύθυνοι για το περιστατικό απομακρύνθηκαν και τους αφαιρέθηκε η ιδιότητα του μέλους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιποθυμικό επεισόδιο σε δικαστήριο: Κατέρρευσε ο καθηγητής που κατηγορείται για σχέσεις με ανήλικες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

09:47WHAT THE FACT

Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή της χώρας

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

08:46WHAT THE FACT

Βακτήριο ηλικίας 5.000 ετών από πάγο βρέθηκε ανθεκτικό σε 10 σύγχρονα αντιβιοτικά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

08:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Το 12ώρο της πιο σκοτεινής ημέρας για το βρετανικό στέμμα»

08:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται «γραμμή καταιγίδων» - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ