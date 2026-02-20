Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή

Η κοπέλα του πέθανε από υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο βουνό Grossglockner, ύψος 3.798 μέτρων

Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή
Ένας Αυστριακός ορειβάτης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τον θάνατο της φίλης του από υποθερμία στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας το 2025.

Το δικαστήριο της δυτικής πόλης του Ίνσμπρουκ επέβαλε στον 37χρονο Thomas P. ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή και πρόστιμο 9.400 ευρώ για τον θάνατό της τον Ιανουάριο του 2025 λόγω αμέλειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Η φίλη του, Kerstin G., πέθανε από υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο βουνό Grossglockner, ύψος 3.798 μέτρων, τον Ιανουάριο του 2025.

Σε δήλωση που έστειλε στο BBC, το δικαστήριο ανέφερε ότι έλαβε υπόψη το καθαρό ποινικό μητρώο του Thomas P και την απώλεια ενός προσώπου που του ήταν κοντά «ως ελαφρυντικά».

de3a89d0-0deb-11f1-b5e2-dd58fc65f0f6jpg.jpg

To βουνό Grossglockner της Αυστρίας.

BBC

Σπάνια δίωξη

Η υπόθεση είναι ασυνήθιστη, καθώς ενώ τα ατυχήματα κατά την αναρρίχηση είναι συνηθισμένα, οι διώξεις για αυτά είναι σπάνιες.

Η δίκη έθεσε ερωτήματα σχετικά με την έκταση της νομικής ευθύνης στα βουνά της χώρας των Άλπεων, ένα εγγενώς επικίνδυνο περιβάλλον που οι ορειβάτες γενικά εξερευνούν με δική τους ευθύνη.

Μετά από μια ημέρα αναρρίχησης κατά την οποία έμειναν πολύ πίσω από το πρόγραμμα, η 33χρονη γυναίκα ήταν εξαντλημένη και ανίκανη να συνεχίσει, αφού έφτασαν περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του βουνού Grossglockner σε μια παγωμένη χειμωνιάτικη νύχτα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος άφησε τη φίλη του, Kerstin G., εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους χωρίς να την τυλίξει με την κουβέρτα έκτακτης ανάγκης ή τον υπνόσακο της για λόγους που δεν μπόρεσε να εξηγήσει πλήρως, για να ζητήσει βοήθεια σε ένα καταφύγιο στο βουνό. Ο εξοπλισμός παρέμεινε στο σακίδιό της.

Όταν ρωτήθηκε γιατί, είπε στο δικαστήριο ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα αγχωτική.

Μια σύντομη κλήση στην ορεινή αστυνομία δεν οδήγησε σε έρευνα, καθώς η αστυνομία δήλωσε ότι δεν κατέστησε σαφές ότι χρειάζονταν διάσωση και δεν απάντησε σε κλήσεις ή μηνύματα WhatsApp που τον ρωτούσαν αν χρειάζονταν βοήθεια. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι το τηλέφωνό του ήταν σε λειτουργία πτήσης για να εξοικονομήσει μπαταρία.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν ως μάρτυρα μια πρώην φίλη του, η οποία κατέθεσε ότι και οι δύο είχαν ανεβεί μαζί στο Grossglockner το 2023 και ότι, μετά από μια διαφωνία σχετικά με τη διαδρομή, την άφησε μόνη της τη νύχτα, με τη γυναίκα να κλαίει καθώς η μπαταρία του φακού της είχε τελειώσει.

Ο προεδρεύων δικαστής, Norbert Hofer, ο οποίος είναι και ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης, αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιήσει ότι η Kerstin G. δεν θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την ανάβαση πολύ πριν αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

«Δεν σε θεωρώ δολοφόνο», είπε ο Hofer στον Thomas P. καθώς διάβαζε την απόφασή του, αποδεχόμενος ότι είχε πράγματι πάει να φέρει βοήθεια.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο κατηγορούμενος ήταν «εκατομμύρια φορές» καλύτερος ορειβάτης από τη φίλη του και ότι εκείνη είχε αναθέσει τον εαυτό της στη φροντίδα του.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι λυπάμαι», δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ο κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε αθώος.

*Με πληροφορίες από BBC, Guardian

