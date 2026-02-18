Αυστρία: Σε δίκη ο ορειβάτης που άφησε την κοπέλα του να πεθάνει από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή

Έναν και πλέον χρόνο αφότου μια 33χρονη γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας, ο φίλος της δικάζεται αύριο (19/2) κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η Kerstin G πέθανε από υποθερμία σε μια ορειβατική εκδρομή στο Grossglockner, η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ο φίλος της κατηγορείται ότι την άφησε απροστάτευτη και εξαντλημένη κοντά στην κορυφή σε συνθήκες καταιγίδας τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου του 2025, ενώ εκείνος πήγαινε να ζητήσει βοήθεια.

Η δίκη έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και συζήτηση, όχι μόνο στην Αυστρία αλλά και σε ορειβατικές κοινότητες πολύ πέρα ​​από τα σύνορά της χώρας. Οι εισαγγελείς λένε ότι, ως ο πιο έμπειρος ορειβάτης, ο άνδρας που δικάζεται ήταν «ο υπεύθυνος οδηγός για την περιήγηση» και δεν γύρισε πίσω ή δεν κάλεσε για βοήθεια εγκαίρως για να βοηθήσει την κοπέλα του.

Τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον Thomas P, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και ο δικηγόρος του, Karl Jelinek, χαρακτήρισε τον θάνατο της γυναίκας ως «τραγικό ατύχημα». Η τραγωδία εκτυλίχθηκε αφού το ζευγάρι ξεκίνησε την ανάβαση του Grossglockner, ύψους 3.798 μέτρων.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Thomas P ότι έκανε λάθη από την αρχή και έχουν δημοσιεύσει μια λίστα με 9 λάθη. Το ερώτημα που τίθεται είναι πότε η προσωπική κρίση και η ανάληψη κινδύνου καθίστανται ποινικά βάσιμα. Εάν ο ορειβάτης κριθεί ένοχος, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει «μια παραδειγματική αλλαγή για τα ορεινά αθλήματα», αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα Der Standard.

Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατηγορία των εισαγγελέων του Ίνσμπρουκ ότι έπρεπε να θεωρηθεί ο «υπεύθυνος ξεναγός για την περιήγηση», καθώς «σε αντίθεση με την κοπέλα του [ήταν] ήδη πολύ έμπειρος σε περιηγήσεις σε μεγάλο υψόμετρο στις Άλπεις και είχε σχεδιάσει την περιήγηση». Είπαν ότι επιχείρησε το ταξίδι παρόλο που η κοπέλα του «δεν είχε κάνει ποτέ μια αλπική περιήγηση αυτού του μήκους, δυσκολίας και υψομέτρου, και παρά τις δύσκολες χειμερινές συνθήκες».

Ισχυρίζονται επίσης ότι ξεκίνησε δύο ώρες αργά και δεν είχε πάρει μαζί του «αρκετό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης». Επίσης, «επέτρεψε στην κοπέλα του να χρησιμοποιήσει... μαλακές μπότες για snowboard, εξοπλισμό που δεν είναι κατάλληλος για περιήγηση σε μεγάλο υψόμετρο σε μικτό έδαφος», λένε οι εισαγγελείς. Ο κατηγορούμενος το αμφισβητεί αυτό. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του, Κουρτ Γέλινεκ, δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε σχεδιάσει την περιοδεία μαζί.

«Και οι δύο θεωρούσαν τους εαυτούς τους... επαρκώς έμπειρους, κατάλληλα προετοιμασμένους και καλά εξοπλισμένους», είπε. Και οι δύο είχαν «σχετική αλπική εμπειρία» και ήταν «σε πολύ καλή φυσική κατάσταση».

Μόλις ανέβηκε στο βουνό, οι εισαγγελείς λένε ότι ο άνδρας θα έπρεπε να είχε γυρίσει πίσω, όταν ήταν ακόμα δυνατό, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν με ταχύτητα έως και 74 χλμ./ώρα και του χειμωνιάτικου κρύου. Η θερμοκρασία ήταν -8 βαθμοί Κελσίου, αγγίζοντας τους -20 βαθμούς Κελσίου, είπαν. Το ζευγάρι δεν γύρισε πίσω. Οι αφηγήσεις για το τι συνέβη στη συνέχεια διαφέρουν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορουμένου, έφτασαν σε ένα μέρος που ονομάζεται Frühstücksplatz στις 13:30 στις 18 Ιανουαρίου, το σημείο της περιοδείας μετά το οποίο δεν υπήρχε γυρισμός πριν από την κορυφή. Καθώς κανένας από τους δύο δεν ήταν «εξαντλημένος ή καταβεβλημένος, συνέχισαν», είπε ο Κουρτ Γέλινεκ.

Οι εισαγγελείς λένε ότι το ζευγάρι «κόλλησε» περίπου στις 20:50 και ότι ο άνδρας δεν κάλεσε την αστυνομία και δεν έστειλε κανένα σήμα κινδύνου όταν ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε από πάνω περίπου στις 22:50. Ο δικηγόρος του είπε ότι σε εκείνο το σημείο ο πελάτης του και η κοπέλα του εξακολουθούσαν να αισθάνονται καλά και δεν κάλεσαν για βοήθεια καθώς ήταν κοντά στην κορυφή.

Εικόνες από κάμερα web δείχνουν τα φώτα από τους πυρσούς τους καθώς σκαρφάλωναν στο βουνό. Λίγο αργότερα, όμως, ο Γέλινεκ είπε ότι η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Προς «πλήρη έκπληξη» του άνδρα, η γυναίκα «ξαφνικά έδειξε αυξημένα σημάδια εξάντλησης», αν και μέχρι τότε ήταν πολύ αργά να γυρίσει πίσω.

Στις 00:35 στις 19 Ιανουαρίου, κάλεσε την ορεινή αστυνομία. Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν είναι σαφές, αλλά ο δικηγόρος λέει ότι ζήτησε βοήθεια και αρνείται ότι είπε στην αστυνομία ότι όλα ήταν καλά. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια έβαλε το τηλέφωνό του σε αθόρυβη λειτουργία και δεν δέχθηκε άλλες κλήσεις.

Ο Κουρτ Γέλινεκ λέει ότι το ζευγάρι κατάφερε να φτάσει σε μια περιοχή περίπου 40 μέτρα κάτω από τον σταυρό που σηματοδοτεί την κορυφή του βουνού. Καθώς η κοπέλα του κατηγορουμένου ήταν πολύ εξαντλημένη για να κινηθεί, την άφησε για να βρει βοήθεια, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή και κατεβαίνοντας από την άλλη πλευρά, λέει. Οι εισαγγελείς λένε ότι την άφησε στις 02:00 π.μ.

Οι εισαγγελείς λένε ότι δεν χρησιμοποίησε αλουμινένιες κουβέρτες διάσωσης ή άλλο εξοπλισμό για να την προστατεύσει από το κρύο και περίμενε μέχρι τις 03:30 πριν ειδοποιήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μέχρι εκείνο το σημείο πιθανότατα ήταν πολύ αργά. Οι ισχυροί άνεμοι σήμαιναν ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί καμία επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Κέρστιν Τζ. πέθανε μόνη της στο χιόνι στην παγωμένη πλαγιά του βουνού. Η ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει ότι ήταν φανατική ορειβάτης και η μητέρα της έχει δηλώσει στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι λάτρευε την ορεινή πεζοπορία τη νύχτα.

Ο δικηγόρος του Thomas P λέει ότι «λυπάται βαθιά» για τον θάνατό της. «Πάνω απ' όλα, θα ήθελε να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας», δήλωσε. Εάν κριθεί ένοχος, ο Thomas P αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών. Και μια ετυμηγορία ενοχής θα μπορούσε επίσης να έχει επιπτώσεις για άλλους ορειβάτες και το πόσο υπεύθυνοι θα μπορούσαν να είναι για τους συντρόφους τους στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης