Δύο φονικές χιονοστιβάδες στο Σάλτσμπουργκ - Νεκροί 5 ορειβάτες

Δύο χιονοστιβάδες έπληξαν το κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ το Σάββατο, στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Σήμερα το μεσημέρι ειδοποιήθηκε ομάδα διάσωσης ότι στο βουνό Bad Hofgastein μία σκιέρ θάφτηκε από χιονοστιβάδα μπροστά στα μάτια του συζύγου της σε υψόμετρο περίπου 2200 μέτρων. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η γυναίκα κατέληξε.

Λίγο αργότερα, οι διασώστες έλαβαν νέα ειδοποίηση μετά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε οντά στο όρος Φίνστερκοπφ σε υψόμετρο περίπου 2.150 μέτρων. Επτά σκιέρ θάφτηκαν. Τέσσερα άτομα ανασύρθηκαν νεκρά. Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ένα ελαφρά και ένα άτομο διέφυγε σώο και αβλαβές. Αναπτύχθηκαν τέσσερα ελικόπτερα διάσωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν εκδώσει επείγουσες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των ορειβατών