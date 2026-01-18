Αυστρία: Οκτώ οι νεκροί ορειβάτες από χιονοστιβάδες - 17 θύματα στις Άλπεις τις τελευταίες ημέρες

«Παρά τις σαφείς και επανειλημμένες προειδοποιήσεις, είχαμε πολλές χιονοστιβάδες σήμερα, με δυστυχώς μοιραίες συνέπειες», τόνισε ο Γκέρχαρντ Κρέμζερ, επικεφαλής των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στο όρος Πόνγκαου

Η σκύλος χιονοστιβάδας Brina παρακολουθεί μια εκπαίδευση με το Ιταλικό Εθνικό Σώμα Αλπικής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης στο Col Gallina, κοντά στην Cortina D'Ampezzo, στη βόρεια Ιταλία, την Τρίτη 25 Μαρτίου 2025. 

Χιονοστιβάδα στοίχισε τη ζωή σε τρεις τσέχους χιονοδρόμους στην κεντρική Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία, αυξάνοντας σε οκτώ τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο εξαιτίας κατολισθήσεων στις αυστριακές Άλπεις.

Συνολικά, 17 σκιέρ έχουν σκοτωθεί στις Άλπεις - στην Αυστρία, στη Γαλλία και στη Ελβετία - από το περασμένο σαββατοκύριακο, έπειτα από ισχυρές χιονοπτώσεις.

Χιονοστιβάδα παρέσυρε τρία από τα επτά μέλη ομάδας τσέχων σκιέρ στην περιοχή Μούρταλ της Στυρίας, θάβοντάς τους εντελώς, εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Η υπηρεσία διάσωσης μπόρεσε να εντοπίσει και να ανασύρει τα θύματα αλλά «παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν», τα τρία θύματα «βρέθηκαν νεκρά», σύμφωνα με τις αρχές.

Νωρίτερα χθες, στην περιοχή Πόνγκαου, κοντά στο Ζάλτσμπουργκ, κατολίσθηση χιονιού παρέσυρε επτά χιονοδρόμους εκτός πίστας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τέσσερις από αυτούς και να τραυματιστεί πέμπτος, μετέδωσε το δίκτυο ÖRF, η αυστριακή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Μια σκιέρ βγήκε από την πίστα μαζί με τον σύζυγό και θάφτηκε από όγκους χιονιού όταν χτύπησε άλλη χιονοστιβάδα στην ίδια περιοχή. Οι υπηρεσίες διάσωσης, που ειδοποιήθηκαν από τον σύζυγο, δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

«Παρά τις σαφείς και επανειλημμένες προειδοποιήσεις, είχαμε πολλές χιονοστιβάδες σήμερα, με δυστυχώς μοιραίες συνέπειες», τόνισε ο Γκέρχαρντ Κρέμζερ, επικεφαλής των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στο όρος Πόνγκαου.

«Αυτή η τραγωδία δείχνει με οδυνηρό τρόπο τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις χιονοστιβάδες», επέμεινε.

Την Τρίτη, παιδί 13 ετών, επίσης από την Τσεχία, σκοτώθηκε εξαιτίας χιονοστιβάδας στην Μπαντ Γκαστάιν, επίσης στις αυστριακές Άλπεις, καθώς βρισκόταν εκτός πίστας μαζί με άλλο παιδί στο χιονοδρόμιο Sportgastein.

Την περασμένη Κυριακή, 58χρονη σκιέρ σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού στη Βέερμπεργκ, στο Τιρόλο (δυτικά). Το ίδιο σαββατοκύριακο, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν θάφτηκαν εξαιτίας χιονοστιβάδων σε χιονοδρομικούς σταθμούς στις γαλλικές Άλπεις.

Και, στο ελβετικό τμήμα των Άλπεων, γερμανός σκιέρ σκοτώθηκε εξαιτίας χιονοστιβάδας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

