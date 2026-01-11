Γαλλία: Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στο Κουρσεβέλ και τη Λα Πλάνι

Δύο σκιέρ, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός πίστας, έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στο Κουρσεβέλ και τη Λα Πλάνι (Σαβοΐα) την Κυριακή , σύμφωνα με πληροφορίες του ICI Pays de Savoie.

Δύο άλλοι σκιέρ τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον έξι άλλες χιονοστιβάδες καταγράφηκαν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ο κίνδυνος χιονοστιβάδας παραμένει στις 4 στις 5 στις Άλπεις.

Το Σάββατο, επίσης, τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε χιονοστιβάδες στο Βαλ-ντ'Ιζέρ, την Τιν και την Αρέσες Μποφόρ (Σαβοΐα).

