Τραγωδία στην Αυστρία: 13χρονος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 13χρονος την Τρίτη (13/1), όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, καθώς έκανε σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein, στις Αυστριακές Άλπεις.

Το άτυχο αγόρι, τσεχικής υπηκοότητας είχε βγει εκτός πίστας όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, σύμφωνα με τον Αντρέας Κάντλερ, επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν.

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια ακόμα σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ανέσυρε τη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.

Στο μεταξύ, αρκετές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο (δυτικά), οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

