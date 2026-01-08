Το σπάνιο φαινόμενο που δημιουργεί φυσικούς κύλινδρους χιονιού

Ένας λιθοξόος από το αρχιπέλαγος Όρκνι της Σκωτίας, έγινε «χιονοκόμος» για να κατασκευάσει ένα εντυπωσιακό ιγκλού με ενεργή φωτιά και καμινάδα. Και αυτό είναι μόλις ένα από τα πολλά μοναδικά αξιοθέατα που παρατηρούνται στη χώρα, την ώρα που αυτή καλύπτεται στα βόρεια και βορειοανατολικά από πυκνό χιόνι.

Ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται χιονοδρομικοί κύλινδροι, οι οποίοι σχεδόν μοιάζουν με μπάλες σανού φτιαγμένες από χιόνι, έχουν εντοπιστεί στα νησιά.

Και παρόλο που τα χιονοδρομικά κέντρα της Σκωτίας είναι καλυμμένα με χιόνι, λίγες πίστες είναι ανοιχτές για τους λάτρεις των χιονοδρομικών, λόγω των συνθηκών χιονοθύελλας.

Ο λιθοξόος Kyle Doran, από το Στρόμνες του Όρκνι, δήλωσε στο BBC Radio Scotland ότι έχτισε την κατασκευή στο σπίτι των πεθερικών του στο Τουάτ χρησιμοποιώντας μια παλιά πλαστική μπανιέρα Lego για να δημιουργήσει τουβλάκια.

Η πεθερά του είχε την ιδέα να προσθέσει ένα τζάκι για να κάνει την κατασκευή πιο ζεστή. «Είναι ένα ωραίο μικρό καταφύγιο για την 3χρονη κόρη μου. Μπορεί να παίξει στο χιόνι και μετά, όταν θέλει λίγο διάλειμμα από το κρύο, μπορεί να έρθει μέσα και να παίξει με τα παιχνίδια της. Είναι ένας ωραίος, μικρός και ζεστός χώρος για να απολαύσετε ένα φλιτζάνι καφέ και μερικά μπισκότα. Δεν έχω κοιμηθεί ακόμα σε αυτό, αλλά ίσως το δοκιμάσω», είπε.

Ο Kyle είπε ότι ενώ η φωτιά λιώνει το χιόνι, έχει τόσο κρύο που παγώνει ξανά μόλις λιώσει.

Στα «λευκά» η Σκωτία

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται στα βόρεια και βορειοανατολικά της Σκωτίας, οδηγώντας σε εκτεταμένα κλεισίματα σχολείων και προβλήματα στις μεταφορές.

Το Συμβούλιο του Aberdeenshire κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λέγοντας ότι εξετάζει μια «παρατεταμένη περίοδο σημαντικών επιπτώσεων».

Λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών δημιουργούνται οι λεγόμενοι «κυλίνδροι χιονιού» σε χωράφια σε όλη τη δυτική ηπειρωτική χώρα των Όρκνεϊ.

Το σπάνιο φυσικό φαινόμενο συμβαίνει όταν ο άνεμος και το χιόνι συνδυάζονται και δημιουργούν τέλειους σωλήνες.

Η παρουσιάστρια καιρού του BBC Scotland, Judith Ralston, εξήγησε ότι οι κυλίνδροι χιονιού είναι χιονόμπαλες που σχηματίζονται από ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε μια χιονισμένη περιοχή.

«Μόλις σχηματιστεί ένας κυλίνδρος χιονιού, ο άνεμος τον κάνει να κυλήσει, συλλέγοντας χιόνι καθώς κινείται, σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργώντας ακόμη και ίχνη γυμνού εδάφους», είπε. «Η εμφάνιση ενός χιονοδρομικού κυλίνδρου μοιάζει με μια μικρότερη έκδοση μεγάλων τυλιγμένων μπαλών σανού φτιαγμένων από χιόνι».

Διαβάστε επίσης