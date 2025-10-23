Το όρος Φούτζι βλέπει χιόνι για πρώτη φορά φέτος με καθυστέρηση 21 ημερών

Αργοπορημένα κατά 21 ημέρες καλύφθηκε με χιόνι η κορυφή του όρους Φούτζι καλύφθηκε με χιόνι για πρώτη φορά αυτό το φθινόπωρο την Πέμπτη, 21 ημέρες αργότερα από τον μέσο όρο από την έναρξη της τήρησης αρχείων το 1894, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η φετινή χιονόπτωση ήρθε δύο εβδομάδες νωρίτερα από το 2024, όταν το χιόνι κάθισε στο ιερό βουνό, ύψους 3.776 μέτρων, μόλις στις 7 Νοεμβρίου.

Ενώ οι πρώτες χιονοπτώσεις στο Φούτζι έφτασαν αργότερα τα τελευταία χρόνια, η αιτία παραμένει αβέβαιη. Η Ιαπωνία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Αύγουστο, όταν έφτασε τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Ισεσάκι, βορειοδυτικά του Τόκιο.

Η «πρώτη» χιονόπτωση στο Φούτζι ορίζεται ως το πρώτο σημείο μετά το καλοκαίρι, κατά το οποίο ολόκληρο ή μέρος του βουνού καλύπτεται ορατά από χιόνι.