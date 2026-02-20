Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

Την καταγγελία στις αρχές έκανε 43χρονη μητέρα

Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού
Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/02) στο Ηράκλειο, με άγνωστο να εισβάλει σε αυλή σπιτιού και να αρπάζει ένα... παιδικό καρότσι.

Την καταγγελία στις αρχές έκανε η 43χρονη μητέρα, προβληματισμένη για το γεγονός ότι κάποιος εισέβαλε στον χώρο για να κλέψει το καρότσι του παιδιού της.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

