Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/02) στο Ηράκλειο, με άγνωστο να εισβάλει σε αυλή σπιτιού και να αρπάζει ένα... παιδικό καρότσι.

Την καταγγελία στις αρχές έκανε η 43χρονη μητέρα, προβληματισμένη για το γεγονός ότι κάποιος εισέβαλε στον χώρο για να κλέψει το καρότσι του παιδιού της.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

