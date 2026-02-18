Ηράκλειο: Καρέ-καρέ η ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στους Κουνάβους

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που πραγματοποιήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Ακρλοχωρίου αποκάλυψε το neakriti.gr.

Η ληστεία σημειώθηκε στην περιοχή των Κουνάβων. Στο βίντεο έχουν αποτυπωθεί οι κινήσεις των δύο δραστών οι οποίο αφού θρυμμάτισαν την τζαμαρία της εισόδου του καταστήματος με κλαδί δέντρου, εισέβαλαν στο εσωτερικό του.

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου την ώρα της ληστείας ήταν στο γραφείο του, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε τι επρόκειτο να συμβεί. Μόλις αντίκρισε τους δύο κουκουλοφόρους, που φορούν γάντια, ύψωσε τα χέρια του σε ένδειξη παράδοσης, επιχειρώντας να τους κατευνάσει.

Ο ένας από τους δράστες, κατευθύνθηκε προς το ταμείο και άρχισε να τοποθετεί μέσα σε μία σακούλα χρήματα και αντικείμενα. Την ίσια στιγμή ο συνεργός του κρατώντας το ξύλο με το οποίο είχαν σπάσει την πόρτα απειλούσε τον ιδιοκτήτη.

Οι ληστές αφαίρεσαν όσα χρήματα βρήκαν στο ταμείο ενώ ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη επιπλέον κούτες με τσιγάρα. Στη συνέχεια αποχώρησαν από το πρατήριο με τη λεία τους.

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου τους ακολούθησε κρατώντας απόσταση προκειμένου να διαπιστώσει προς ποια κατεύθυνση διέφυγαν.

Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ληστές απομακρύνθηκαν πεζή από το σημείο, ενώ δεν αποκλείεται να είχαν σταθμεύσει όχημα σε κοντινή απόσταση ή να τους περίμενε συνεργός για τη διαφυγή τους.

Η επιχείρηση των δραστών διήρκησε λιγότερο από ενάμιση λεπτό.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης