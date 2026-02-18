Ιωάννινα: Καθολική απεργία εργαζομένων στην ανακύκλωση - Καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων προχώρησαν σε καθολική απεργία, με αποτέλεσμα η παραγωγή να έχει σταματήσει ολοκληρωτικά.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε γενική συνέλευση των εργαζομένων, ενώ στήριξη στην κίνηση αυτή παρέχει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.

Με νέα ομόφωνη απόφαση, οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, μέχρι την καταβολή όλων των δεδουλευμένων.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας των εργαζομένων βρίσκονται καθυστερήσεις καταβολής μισθών, διαχωρισμός πληρωμών μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών εργατών και απολύσεις εργαζομένων που, όπως αναφέρουν, παραμένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβριο. Οι εργαζόμενοι εστιάζουν ακόμη στην ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και στην ανάγκη για άμεσους ελέγχους για την υγιεινή και ασφάλεια.

Έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησαν το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και η Επιθεώρηση Εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης καταγράφηκαν σοβαρές ελλείψεις και επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με σάπιες μεταλλικές κατασκευές, γυμνά καλώδια, διαλυμένο σύστημα πυρόσβεσης, ληγμένους πυροσβεστήρες, απουσία εξαερισμού και κλιματισμού, μηχανήματα χωρίς άδεια λειτουργίας, εκτεθειμένες πρίζες, ελλιπή φωτισμό, απουσία σχεδίου διαφυγής, παντελής έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, βουλωμένες και ανύπαρκτες τουαλέτες αλλά και παρουσία τρωκτικών.

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για «κάτεργο» και ζητά άμεσα μέτρα, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να θρηνηθούν άλλα εργατικά θύματα. Στο πλευρό των απεργών στέκεται και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων, ο οποίος καταγγέλλει χρόνια αδιαφορία των αρμόδιων αρχών και κάνει λόγο για υγειονομική βόμβα, συνδέοντας την κατάσταση με το συνολικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων από ιδιώτες και το κόστος που επιβαρύνονται οι δημότες.

Επιμέλεια: Μουρατίδης Κωνσταντίνος