Νέα απάτη στο Ηράκλειο - Επιτήδειοι υποδύονται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και στοχεύουν ηλικιωμένους

Αντιμέτωπο με επαναλαμβανόμενα περιστατικά απάτης βρίσκεται το Ηράκλειο τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με δράστες που προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και στοχοποιούν κυρίως ηλικιωμένους.

Οι επιτήδειοι προσεγγίζουν τα θύματά τους ζητώντας να μεταφέρουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικούς χώρους των κατοικιών τους, ενώ κινούνται με αυτοκίνητα στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τη λεία τους και να διαφύγουν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 85χρονης γυναίκας, η οποία γλίτωσε την απώλεια των χρημάτων της χάρη στην άμεση αντίδραση των περιοίκων. Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν την απάτη και ανάγκασαν τους δύο δράστες να τραπούν σε φυγή. Έπειτα από έρευνα των Αρχών, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 44χρονος, ο οποίος μαζί με συνεργό του επιχείρησε να αποσπάσει από την ηλικιωμένη περίπου 500 ευρώ.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε και συνελήφθη στο λιμάνι του Ηρακλείου, την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο για να εγκαταλείψει το νησί. Ο συνεργός του αναζητείται.

Η Ασφάλεια Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, καθώς οι εγκληματικές ομάδες στοχεύουν κυρίως ευάλωτους πολίτες. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση και άλλων υποθέσεων. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην υπακούουν σε οδηγίες αγνώστων και να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση ύποπτης προσέγγισης.

Διαβάστε επίσης