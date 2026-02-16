Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους

Οι συλληφθέντες προσέλκυαν τα θύματά τους μέσω ιστοσελίδας 

Newsbomb

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην Αττική δύο άντρες ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και έκθεση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι μέσω ιστοσελίδας, προσέλκυαν τα θύματα, οι οποίοι καλούσαν σε τηλεφωνικό αριθμό που αναγραφόταν σε αυτή, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού για αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στα σπίτια τους.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο 46χρονος, ορισμένες φορές από κοινού με τον 26χρονο, μετέβαινε στα σπίτια των θυμάτων, προσποιούμενος τον ηλεκτρολόγο, και αφού αξιολογούσε δήθεν τη βλάβη, ζητούσε χρηματικά ποσά για προμήθεια συγκεκριμένων υλικών.

Έπειτα επαναπρογραμμάτιζαν ραντεβού, όπου είτε δεν εμφανίζονταν, είτε ζητούσαν περισσότερα χρήματα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επενέβαιναν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικιών, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τους ενοίκους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης-Υμηττού εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις στις περιοχές της Κυψέλης, του Πειραιά, του Ωρωπού, της Δάφνης, του Κορυδαλλού, του Παλαιού Φαλήρου, του Ιλίου και της Πεντέ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

20:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν - Η Εισαγγελέας να κάνει το καθήκον της»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα - Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί - 17 τραυματίες

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης - Επί τόπου η Πυροσβεστική

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριστείδης Μανωλάκος: Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία στα ταξί από την Τρίτη - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία σε 21χρονο που σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναυλία της Taylor Swift

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στα 99 της χρόνια

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο δράστης

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για βροχές, ισχυρούς ανέμους και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί μέσα σε 24 ώρες σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις και να έχουν ολοκληρωθεί και οι εκταφές μέχρι τέλος εβδομάδας, ζητά η Εισαγγελία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Youtuber Λόγκαν Πολ πούλησε σπάνια κάρτα Pokémon για 16,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία - Δείτε βίντεο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο 55χρονος που έφυγε από την Χαλκιδική και αγνοούνταν

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σ’ αγαπάω, Ελενίτσα» - Η ρομαντική έκπληξη στην αερογέφυρα του Κηφισού

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ