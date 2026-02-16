Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού
Ενώπιον του Εισαγγελέα της Λαμίας έχει προσαχθεί λίγο μετά τις 20:00, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης, που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού το βράδυ της Κυριακής (15/02).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν πάρει ισχυρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το δικαστικό μέγαρο της Λαμίας για την προσαγωγή του, ενώ αυτή την ώρα παραμένει μέσα στα δικαστήρια, χωρίς να γίνει γνωστό αν θα ζητήσει προθεσμία.
