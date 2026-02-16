Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

Ο Γιώργος Νταλάρας με ανάρτησή του αποχαιρέτησε την σπουδαία ιστορικό και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, που πέθανε στα 99 της χρόνια.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Νταλάρας αναφέρει «Η σπουδαία Ελληνίδα. Η κορυφαία ιστορικός. Η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο. Η Ελένη, η δασκάλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα! Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων!».

Στη συνέχεια παρέθεσε τους στίχους από το τραγούδι «Νεολληνικό» που ερμήνευσε ο ίδιος σε στίχους της Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ και μουσική του Νίκου Πλάτανου.

«Παλιά και γνήσια ελληνική αυτή η διχοστασία.

Παιδιά οι μεν αγίων κι αγγέλων ασωμάτων,

απόγονοι οι άλλοι αρχαίων αγαλμάτων,

προσμένουν όλοι θαύμα την παλιγγενεσία,

χωρίς διόλου να νοιάζονται που,

που εδώ και τόσα χρόνια,

άγρια αλληλοσφάζονται στα μαρμαρένια αλώνια».





Ακούστε το τραγούδι Νεοελληνικό: