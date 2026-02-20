Λιποθυμικό επεισόδιο σε δικαστήριο: Κατέρρευσε ο καθηγητής που κατηγορείται για σχέσεις με ανήλικες

Λιποθυμικό επεισόδιο σημειώθηκε σε αίθουσα δικαστηρίου την Πέμπτη (19/02).

Ο καθηγητής του Αλίμου που δικάζεται για τη σύναψη σχέσεων με ανήλικες μαθήτριες λιποθύμησε όταν μάρτυρες κατέθεσαν υπέρ του, με τον κατηγορούμενο να λιποθυμάει από τη συναισθηματική φόρτιση, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του καθηγητή, υποστήριξε ότι «τέτοιες δίκες έχουν μεγάλο συγκινησιακό φορτίο. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, τέτοιου είδους κατηγορίες, ένας άνθρωπος μπορεί να λυγίσει».

«Τόσο εγώ όσο και ο ίδιος έχει πει ότι αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω δεν θα το ξανάκανε», συμπλήρωσε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι έχει καταλάβει το κακό της πράξης του, «όποιος τον βλέπει, βλέπει έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο σε πολύ κακή κατάσταση».