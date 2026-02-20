Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ

Πρόσθεσε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει αφού αποχωρήσει από την ΕΚΤ.

Newsbomb

Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος στα σενάρια για παραίτησή της έβαλε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της χθες, Πέμπτη, στην Wall Street Journal, εν μέσω πληροφοριών του Τύπου ότι θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας της, πως αναμένει ότι η ολοκλήρωση της αποστολής της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας της,

Η Λαγκάρντ έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times προχθές, Τετάρτη, σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζει να παραιτηθεί από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027 και ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του χρόνου προκειμένου ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

«Όταν κοιτάζω πίσω όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά, ότι πέτυχα πολλά», δήλωσε στη WSJ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά σταθερά και αξιόπιστα. Οπότε η βασική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό θα διαρκέσει ως το τέλος της θητείας μου», πρόσθεσε.

Χθες το Reuters μετέδωσε κατ’ αποκλειστικότητα ότι η Λαγκάρντ έστειλε ιδιωτικό μήνυμα προς συναδέλφους της, στο οποίο τους διαβεβαίωνε ότι παραμένει επικεντρωμένη στον ρόλο της επικεφαλής της ΕΚΤ και πρόσθετε ότι θα τους ενημερώσει η ίδια, και όχι ο Τύπος, αν αποφασίσει να αποχωρήσει.

Όπως και με το μήνυμά της, έτσι και με τη συνέντευξή της στη WSJ η Λαγκάρντ επιδιώκει να βάλει τέλος στις εικασίες περί πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, ωστόσο δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο.

Μάλιστα, αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα το δημοσίευμα των Financial Times.

Εξάλλου σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ ανέφερε ότι η Λαγκάρντ δεν έχει λάβει κάποια απόφαση για το τέλος της θητείας της, αλλά δεν διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες των Financial Times.

Οι πολλές επιλογές της Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στη WSJ ότι θεωρεί πως αποστολή της είναι η σταθερότητα των τιμών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και «η προστασία του ευρώ, διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερό και ισχυρό και κατάλληλο για το μέλλον της Ευρώπης».

Πρόσθεσε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει αφού αποχωρήσει από την ΕΚΤ.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση, γεγονός που θα δώσει στον Μακρόν την ευκαιρία να επιλέξει τον διάδοχό του πριν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιλέγει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας και, ως επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην ευρωζώνη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επιλογή του επικεφαλής της ΕΚΤ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν ή ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να κερδίσουν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιποθυμικό επεισόδιο σε δικαστήριο: Κατέρρευσε ο καθηγητής που κατηγορείται για σχέσεις με ανήλικες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

09:47WHAT THE FACT

Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή της χώρας

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

08:46WHAT THE FACT

Βακτήριο ηλικίας 5.000 ετών από πάγο βρέθηκε ανθεκτικό σε 10 σύγχρονα αντιβιοτικά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

08:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Το 12ώρο της πιο σκοτεινής ημέρας για το βρετανικό στέμμα»

08:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται «γραμμή καταιγίδων» - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ