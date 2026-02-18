FT: Η Λαγκάρντ θα φύγει πριν την λήξη της θητείας της στην ΕΚΤ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της τον Οκτώβριο του 2027, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Κριστίν Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία. Πηγή είπε στην εφημερίδα ότι η Λαγκάρντ δεν έχει αποφασίσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησής της αλλά θέλει να διευκολύνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν τον νέο επικεφαλής της ΕΚΤ.

Ο Μακρόν με την Κριστίν Λαγκάρντ στο περιθώριο του ετήσιου Φόρουμ στο Νταβός AP

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με τη λήξη της θητείας της», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.

Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

