Μεξικό: Δύο νεκροί και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα από τον ισχυρό σεισμό

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 15:58 ώρα Ελλάδας) κι ώθησε πολλούς κατοίκους στην πρωτεύουσα να βγουν από τα σπίτια τους, πολλούς με τις πιτζάμες.

Ένα ζευγάρι βγάζει βόλτα τα σκυλιά του μετά την εγκατάλειψη του σπιτιού του λόγω σεισμού που έγινε αισθητός στην Πόλη του Μεξικού, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή του Ακαπούλκο. 

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στο Μεξικό εξαιτίας του σεισμού 6,5 βαθμών που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) καταστρέφοντας πολλά σπίτια κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 15:58 ώρα Ελλάδας) κι ώθησε πολλούς κατοίκους στην πρωτεύουσα να βγουν από τα σπίτια τους, πολλούς με τις πιτζάμες.

Ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, την έδρα της προεδρίας, μερικά λεπτά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα, ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

Ωστόσο κατόπιν οι αρχές στην πρωτεύουσα έκαναν λόγο για έναν θάνατο από ατύχημα, εξηντάρη που έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης Κλάρα Μπρουγάδα έκανε λόγο μέσω X για άλλους 12 τραυματίες.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Πενηντάρα «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της», ανακοίνωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, η Έβελιν Σαλγάδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου πενήντα σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Κάτοικοι της Σαν Μάρκος επέδειξαν σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου τις ρωγμές στα σπίτια τους και κομμάτια τοίχων που κατέρρευσαν. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλη καταστροφή», είπε μπροστά στο σπίτι του κάτοικος, ο Ροχέλιο Μορένο.

Ο Ρικάρδο, μεξικανός τουρίστας που έσπευσε να βγει από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ακαπούλκο μη φορώντας παρά το εσώρουχό του, είπε πως λυπάται που «άρχισε η χρονιά με τέτοιο τρόμο», προσθέτοντας πως αισθάνθηκε πολλούς μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφτηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, που ήταν πάντως ασθενείς.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

Η δήμος του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους του συστήματος φωτισμού των οδών, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

«Κοιμόμουν όταν άρχισε να ηχεί προειδοποίηση στον δρόμο. Με τρόμαξε διότι έλεγε ‘ισχυρός σεισμός’. Σηκώθηκα πανικόβλητη», είπε στο AFP η Κάρεν Γκόμες, 47 ετών, υπάλληλος γραφείου που ζει στον 13ο όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Άλβαρο Ομπρεγόν, στην πρωτεύουσα.

Το Μεξικό βρίσκεται πάνω από τη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, κάτι που κάνει τη χώρα αυτή εξαιρετικά επιρρεπή σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ειδικά στην ακτογραμμή της στον Ειρηνικό, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα στην υφήλιο.

Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών σάρωσε μεγάλο μέρος του κεντρικού και του νότιου τμήματος της χώρας. Άφησε πίσω πάνω από 12.000 νεκρούς και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα.

Μέρος της τεράστιας πόλης, ιδίως τομείς του κέντρου της, είναι χτισμένο πάνω σε άλλοτε ελώδες υπέδαφος, στο παρελθόν λίμνη, κι είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε μεγάλους σεισμούς.

Τη 19η Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στην πρωτεύουσα. Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το κέντρο του Μεξικού είχε χτυπηθεί από άλλον σεισμό, μερικές ώρες έπειτα από άσκηση με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

04:10ΚΟΣΜΟΣ

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε εκκινούν και πόσο θα κρατήσουν

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρόεδρος της χώρας μιλά για ναυαγούς από αμερικάνικα πλήγματα

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Γκουτέρες στο Ισραήλ να αντιστρέψει την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα συγχαίρει τα νέα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Πυροβόλησαν τους μουσικούς κατά την διάρκεια συναυλίας - Τρίτη επίθεση του είδους

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Σ.Α. ΟΗΕ: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ανανέωση της αποστολής των κυανόκρανων στην Κύπρο

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μιχάιλο Φέντοροφ νέος υπουργός Άμυνας της χώρας

01:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τρεις νεκροί στις Άλπεις από χιονοστιβάδες

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Νεκρή 48χρονη κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της Μάρνη - Τρεις απεγκλωβισμοί

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 21 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το πρώτο μωρό στο Ρέθυμνο για το 2026 γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκο» διπλό επί ενός κάκιστου «τριφυλλιού»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε εκκινούν και πόσο θα κρατήσουν

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

22:31LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Στο Λονδίνο με τον σύντροφό της - «Χθες το κλείσαμε, σήμερα ήρθαμε»

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Νεκρή 48χρονη κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί» - Νέα ανάρτηση του αδελφού της

21:30LIFESTYLE

Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

