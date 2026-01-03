Φιλιππιάδα: Στη ΜΕΘ 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - «Βγήκε να κυνηγήσει πουλιά»

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην περιοχή της Φιλιππιάδας, όταν υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, εκπυρσοκρότησε η καραμπίνα του πατέρα του.

Σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο νεαρός ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

«Κατά λάθος, όπως πήγε να βαρέσει ένα πουλί», δηλώνει ο πατέρας στο STAR για το πως ακριβώς συνέβη το ατύχημα το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς. Όλα συνέβησαν περίπου στις 16:00 το απόγευμα όταν ο νεαρός ήθελε να πάει για κυνήγι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός γλίστρησε και μάλλον τότε ήταν που η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε με τα σκάγια να βρίσκουν στο κεφάλι τον 16χρονο.

Ο πατέρας του 16χρονου συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του όπλου, ενώ λίγο μετά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης