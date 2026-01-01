Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο δύο νεαρές κοπέλες με σκάγια από καραμπίνα

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» βρέθηκαν λίγα λεπτά μετά την έλευση του νέου έτους δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια από σκάγια.

Όπως αναφέρει το xronos.gr, κάτοικοι της συνοικίας βόρεια του νοσοκομείου άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους, για να τηρήσουν το «έθιμο».

Κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται δύο νεαρές κοπέλες δέχθηκαν στα πόδια σκάγια από όπλο, πιθανώς από καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για δύο νεαρές κοπέλες, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν ανησυχητική, ωστόσο έλαβαν την απαραίτητη ιατρονοσηλευτική περίθαλψη και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Διαβάστε επίσης