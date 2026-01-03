Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, πήρε θέση για όσα ακολούθησαν το ντέρμπι αιωνίων στο Telekom Center Athens, στηρίζοντας τον Αταμάν και τους παίκτες – Η αναφορά του στη δημιουργία εντυπώσεων ενός εκ των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού.

Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο

EUROLEAGUE 2024-2025 / ΜΠΑΓΕΡΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (EUROKINISSI)

Ο απόηχος του ντέρμπι αιωνίων για το τέλος του πρώτου γύρου στην Euroleague, ήταν έντονος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR και τη μείωση της απόστασης από τον αιώνιο αντίπαλο, βγήκε μπροστά όπως κάνει πάντα στα δύσκολα.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού», στήριξη ανοιχτά τον Εργκίν Αταμάν και τους μπασκετμπολίστες της ομάδας, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Η ανάρτησή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους... Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι...

Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω.

Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει».

Αμέσως μετά σχολίασε και τα όσα ειπώθηκαν στο ΣΕΦ, κατά την υποδοχή της ομάδας του Ολυμπιακού από φίλους των «ερυθρόλευκων». Εκεί ήταν και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος είπε πως ο Παναθηναϊκός έχει «λυμένα τα προβλήματά του». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του έδωσε την κατάλληλη απάντηση, γράφοντας:

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες...

Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει.

Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους»

