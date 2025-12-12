ΟΠΕΚΕΠΕ - Πρόεδρος εξεταστικής: Παραπέμπει την Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή Δεοντολογίας

Για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Ο κ. Νικολακόπουλος ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από τα μέλη της Επιτροπής την παραπομπή της στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής, επιρρίπτει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «συνεχείς διακοπές σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους», ενώ επικαλέστηκε τις καταγγελίες που είχε κάνει νωρίτερα ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κ. Λαζαρίδης είχε μιλήσει για «αήθη και σεξιστική» επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μ. Συρεγγέλα «λέγοντάς της, “σιγά να μη σκίσεις κανένα καλσόν”». Παράλληλα έκανε λόγο για φραστική επίθεση «με απαράδεκτες εκφράσεις, για την δήθεν κακή συμπεριφορά» του βουλευτή της ΝΔ, Φ. Φόρτωμα, ενώ κατήγγειλε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου τον πλησίασε σε διάδρομο της Βουλής, «λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης».

Είχε αναφερθεί επίσης σε συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου, που όπως είπε, βρίσκονται έξω από την αίθουσα και «μας παρακολουθούν όταν βγαίνουμε έξω, τις συνομιλίες μας».

Τέλος, αναφορικά με την καταγγελία του για απειλητικά μηνύματα που φέρεται να δέχτηκαν χθες βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην επιτροπή, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε ότι «θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι δεν συνδέεται με την Πλεύση Ελευθερίας».

Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «θα πρέπει να δούμε συνολικά ως επιτροπή, την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά, ούτως ώστε, αυτό το θέατρο του παραλόγου, το οποίο ζούμε όλες αυτές τις ημέρες, να τελειώσει κάποια στιγμή, και δεν πρόκειται να δεχτούμε ξανά εκφράσεις όπως “γκάνγκστερ” που αποκάλεσε τον κ. Κτιστάκη και τον κ. Φόρτωμα».

Σημειώνεται ότι και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ο κ. Νικολακόπουλος είχε αφήσει υπόνοιες ότι προτίθεται να λάβει μέτρα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς στο τέλος της επεισοδιακής συνεδρίασης είπε πολλές φορές ότι το προεδρείο θα λάβει τα μέτρα του για τη συμπεριφορά που επιδεικνύει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς όμως να εξηγεί ποια θα ήταν αυτά.

