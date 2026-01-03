Τα θύματα της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά: Ο Εμανουέλε, η Σάρλοτ, το θρίλερ με την Αλίκη

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί επισήμως 40 νεκροί και 119 τραυματίες, οι περισσότεροι από αυτούς σοβαρά, από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Οι ειδήσεις και οι αναφορές κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα και τα διεθνή Μέσα ενημέρωσης, ενώ, στην Ελλάδα επικρατεί αγωνία για την τύχη της αγνοούμενης Αλίκης Καλλέργη, 15 ετών.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες περί ταυτοποίησης της σορού της, η οικογένειά της διαψεύδει ότι έχει υπάρξει επίσημη αναγνώριση.

«Η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», τόνισε ο Φρεντερίκ Γκισλέρ, διοικητής της καντονιακής αστυνομίας του Βαλαί, το απόγευμα της Παρασκευής (02/01). «Αυτό είναι δραματικό για ολόκληρο το Βαλαί», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Πιγιού.

Τουλάχιστον 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και παραμένει ακόμη ασαφές ποιοι είναι τραυματισμένοι και αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν επέζησαν.

Από τους τραυματίες, οι 71 είναι Ελβετοί, όπως επιβεβαιώθηκε πριν από μερικές ώρες. Επιπλέον, υπάρχουν 14 Γάλλοι υπήκοοι, 11 Ιταλοί, 4 Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας Λουξεμβούργιος, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος. Η υπηκοότητα 14 ατόμων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο ένας από τους Λουξεμβούργιους φέρεται να είναι ο Έλιοτ Τελίν, 18 ετών. Ο γιος του διευθυντή του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λουξεμβούργου, Κάρλο Τελίν (54), επέζησε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται στην ιταλική Πεσκάρα της Σέριε Β, φέρεται να γλύτωσε με ελαφρά τραύματα.

Eliot Thelen, capitaine de nos U19, était présent avec Tahirys et d’autres amis lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



Heureusement, Eliot n’a été que légèrement blessé à la main et a pu s’en sortir. https://t.co/8n9ULFlRt4 — Luxembourg Football ?? (@ActuFootLUX) January 1, 2026

Ο πατέρας του ανέφερε ότι ο Έλιοτ ήταν «πολύ τυχερός», μιλώντας στην εφημερίδα L’ Express. Το υπουργείο Εξωτερικών του Λουξεμβούργου επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι και αρχηγός της εθνικής ομάδας Κ19 του Λουξεμβούργου, υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι.

Η Λετίσια Μπροντάρ – Σιτρέ από τη δυτική Ελβετία αναζητά τον γιο της. Αγνοείται χωρίς κανένα ίχνος από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας πως «ελπίζω η φωτογραφία του γιου μου να κάνει τον γύρο του κόσμου».

Φυσικά, δεν είναι η μόνη. Πολλοί συγγενείς εξακολουθούν να αναζητούν απεγνωσμένα τα αγαπημένα τους πρόσωπα που μπορεί να επηρεάστηκαν από την καταστροφή της φωτιάς στο Κραν Μοντανά. Γονείς αναζητούν τα παιδιά τους, φίλοι τους φίλους τους και ζητούν κάθε πληροφορία, ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ένας προσωρινός λογαριασμός στο Instagram με φωτογραφίες και ονόματα, ο οποίος θα διαγραφεί μόλις εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Όλοι ελπίζουν ειλικρινά ότι οι πολλοί τραυματίες θα μπορέσουν να φύγουν ζωντανοί από το νοσοκομείο.

Ο Ιταλός γκόλφερ, Εμανουέλε Γκαλεπίνι (16) φέρεται να μην επέζησε από τη φωτιά, σύμφωνα με την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ. «Σε αυτήν τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγάπησαν. Εμανουέλε, θα μείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Ο νεαρός Ιταλός, που ζούσε στο Ντουμπάι, βρισκόταν στη λίστα αγνοουμένων που δημοσίευσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γκαλεπίνι είναι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας.

Ωστόσο, ο θείος του, Σεμπαστιάνο, διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με τη La Repubblica. «Ο Εμανουέλε θεωρείται ακόμη αγνοούμενος και περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA», τονίζει.

Κορίτσι από τη Γαλλία αγνοείται

Μία Γαλλίδα μαθήτρια που φοιτούσε σε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων. Δεν είναι σαφές αν η Σάρλοτ Ν. είναι ακόμη ζωντανή και νοσηλεύεται· είχε επιστρέψει στη Γαλλία από την Αγγλία πριν από κάποιο διάστημα και φέρεται να περνούσε πολύ χρόνο στο Κραν Μοντανά. Η Σάρλοτ φέρεται να αναζητούσε εργασία ως babysitter.

Το σχολείο στο Χέρτφορντσαϊρ εξέδωσε μία συγκινητική ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής. «Προσευχόμαστε για ένα θαύμα», επισημαίνεται. Η οικογένεια του κοριτσιού δεν έχει λάβει κάτι νεότερο μετά τη φονική πυρκαγιά στο Constellation.

