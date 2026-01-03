Τόμι Λι Τζόουνς: Σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο της Βικτόρια - «Σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας»

Ο Τόμι Λι Τζόουνς, στο κέντρο, χαιρετά τους θαυμαστές με την κόρη του Βικτόρια Τζόουνς, αριστερά, και τον Τζούρι Ζάο Γουέι κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Σύντομη ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα η οικογένεια του Τόμι Λι Τζόουνς, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της κόρης του, Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Με φορτισμένη αλλά λιτή δήλωση, οι οικείοι της ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Είμαστε ευγνώμονες για τα μηνύματα συμπαράστασης, τις σκέψεις και τις προσευχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ απευθύνεται έκκληση για διακριτικότητα: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε», η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή «Η οικογένεια της Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς».

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στον 14ο όροφο ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο. Παρά τις προσπάθειες παριστάμενων και των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο να της προσφέρουν πρώτες βοήθειες και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο θάνατός της διαπιστώθηκε επιτόπου.

Οι πρώτες αναφορές προς τις Αρχές μέσω της κλήσης στο 911 έκαναν λόγο για ενδείξεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με υπερβολική δόση, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Η Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο δεν φέρεται να εντόπισε ναρκωτικές ουσίες, σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή στοιχεία αυτοχειρίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του ξενοδοχείου εξέφρασε τη βαθιά λύπη της διοίκησης για το περιστατικό και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς ήταν το μικρότερο παιδί του Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κάφλεϊ. Γεννήθηκε το 1991, πέντε χρόνια πριν από τη λήξη του 15ετούς γάμου των γονιών της. Τη θλίψη μοιράζονται επίσης ο αδελφός της, Όστιν, ηλικίας 43 ετών.

Σε νεαρή ηλικία είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικά πρότζεκτ, κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια έχει τονίσει την επιθυμία της να βιώσει το πένθος της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

