Στα μπλόκα ξανά οι αγρότες σήμερα - Στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα, Σάββατο (3/1), στα μπλόκα, ενώ για αύριο, Κυριακή (4/1), έχει προγραμματιστεί πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προσέρχονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, εξετάζοντας πιο δυναμικές μορφές πίεσης.

Την ίδια στιγμή, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης έκανε λόγο για άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας με την κυβέρνηση εντός της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το πλαίσιο ή οι όροι ενός ενδεχόμενου διαλόγου.

Στα μπλόκα διατυπώνονται ήδη εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με την αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα να θεωρείται κομβική, καθώς εκεί αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία του αγώνα. Παράλληλα, μερίδα αγροτοσυνδικαλιστών διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που να απαντούν στα βασικά αιτήματά τους, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά αναπόφευκτη την επιλογή της έντασης των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Στιγμιότυπο απο την Νίκαια Λάρισας. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Eurokinissi

Από την πλευρά της κυβέρνησης, δόθηκαν στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ανήλθε σε 3,82 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 3,38 δισ. ευρώ το 2024.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε αδικαιολόγητη τη στάση άρνησης διαλόγου που επιδεικνύει μέρος των αγροτοσυνδικαλιστών, σημειώνοντας ότι από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ τέσσερα ακόμη βρίσκονται υπό επεξεργασία. «Η επιμονή ορισμένων να παραμένουν στα μπλόκα και να απορρίπτουν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας επανέλαβε την πρόσκληση για διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων μπορούν να δοθούν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού τομέα.

Για σήμερα, Σάββατο, στο μπλόκο της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, με στόχο τον καθορισμό της στάσης που θα τηρηθεί στη σύσκεψη των Μαλγάρων.

Εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας μιλώντας στην ΕΡΤ, διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρασκηνιακή ή μυστική επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητούν ευθείες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, με σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, στα βασικά αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Τα αιτήματα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, το ζήτημα της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Όπως τονίζουν, χωρίς σαφείς δεσμεύσεις δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος.

Μέχρι τότε, εκτιμούν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων παραμένει το βασικό μέσο πίεσης, με τις τελικές αποφάσεις για τη μορφή των επόμενων δράσεων, από αποκλεισμούς παραδρόμων έως κινητοποιήσεις με τρακτέρ και συλλαλητήριο στην Αθήνα, να αναμένονται εντός της ημέρας.

