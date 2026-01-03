Με άγριο καβγά ΠΑΣΟΚ - Ελληνικής Λύσης «μπήκε» το 2026

Σκληροί χαρακτηρισμοί, επιθετικότητα και συνεχόμενες ανταπαντήσεις ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τον καβγά που ξέσπασε τη δεύτερη μόλις ημέρα του 2026 ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση και ο οποίος δε φαίνεται να καταλαγιάζει σύντομα.

Αιτία της αντιπαράθεσης είναι το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τη λήξη των θητειών των ηγεσιών των Ανεξάρτητων Αρχών και το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην αναπλήρωσή τους λόγω της απαίτησης αυξημένης πλειοψηφίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Το ζήτημα είχε ανακύψει ξανά όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να αντικαταστήσει τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, οι θητείες των οποίων είχαν λήξει. Τότε, η Ελληνική Λύση στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής είχε στηρίξει τις κυβερνητικές προτάσεις με αποτέλεσμα η ψηφοφορία σχεδόν να καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό των 3/5 και με μια ερμηνεία του Κανονισμού από τον τότε πρόεδρο, τελικά τα μέλη να αντικατασταθούν.

Με τη διαδικασία να πλησιάζει τώρα και για τους προέδρους αυτών των Ανεξάρτητων Αρχών και το ΠΑΣΟΚ να δέχεται «στενό μαρκάρισμα» από τον πρωθυπουργό προκειμένου να εξασφαλιστεί συναίνεση, η «μπάλα» τώρα περνά στο «γήπεδο» της Ελληνικής Λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου, στην αγκαλιά του οποίου προσπαθεί να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς δε φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να είναι διατεθειμένο να διευκολύνει τον πρωθυπουργό υπερψηφίζοντας τις προτάσεις του.

Έτσι στην πρωινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που δήλωνε την απερίφραστη αντίθεσή του στην πρόταση του ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη να γίνει δεκτή η απλή πλειοψηφία εάν δεν υπάρξει αυξημένη σε τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες, η Ελληνική Λύση αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «δεκανίκι» της κυβέρνησης. «Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, «προτρέπει» την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ακολούθησε οργισμένη απάντηση του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για... «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».

Η κόντρα δεν σταμάτησε εκεί, αφού ακολούθησαν δύο ακόμη ανακοινώσεις, μια από κάθε κόμμα, με τη μία αν είναι πιο αιχμηρή από την άλλη.

Η Ελληνική Λύση απάντησε αποκαλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «αιγοποιμένα», ισχυριζόμενη ότι είναι χαρακτηρισμός που απευθύνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τον πρόεδρό τους, ενώ στη συνέχεια κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη ότι διατήρησε τη ΝΔ στην εξουσία επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο.

«Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική στελεχών αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τύπου «αιγοποιμήν» στον πρόεδρο τους, αλλά θα απαντήσουμε πολιτικά.

Το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης που ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων κράτησε τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, δεν δικαιούται να μιλά για «δεκανίκια».

Το κυριότερο: Το κόμμα που φέσωσε με μισό δισεκατομμύριο ευρώ τον ελληνικό λαό και τώρα αλλάζει ΑΦΜ και όνομα κατά την πρακτική των απατεώνων, δεν δικαιούται να ομιλεί για «αυτοφοράκηδες». Θα παραμένει πάντα το κόμμα του Κουτσόγιωργα, του Τσοχατζόπουλου, του Παπαντωνίου, του Μαντέλη, του Σημίτη, των Ιμίων, της καταστροφής της Ελλάδας.

ΥΓ: Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαιώνει τον «χαρακτηρισμό» που του αποδίδουν τα στελέχη του και νομίζει ότι μπορεί να μοιράζει «σανό» μιλώντας για «δεκανίκια» και «αυτοφοράκηδες» την ώρα που ο ίδιος έσωσε τον Μητσοτάκη ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων. Στην Ελληνική Λύση όμως αυτά δεν περνάνε», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελληνική Λύση.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Βελόοπυλο «αδελφοποιτό» των κυρίων Βορίδη και Γεωργιάδη και υποστηρίζει ότι «ξεπληρώνει γραμμάτια στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από τη συμπαιγνία Μητσοτάκη -Βελόπουλου».

Η κόντρα αναμένεται να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις όσο πλησιάζει η ημερομηνία της Διάσκεψης των Προέδρων, ενώ ταυτόχρονα, καθώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι το θέμα πιέζει δυσανάλογα προς το ποσοστό του το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πως θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

