Με άγριο καβγά ΠΑΣΟΚ - Ελληνικής Λύσης «μπήκε» το 2026

«Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη», κατηορεί τον Κ. Βελόπουλο το ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με άγριο καβγά ΠΑΣΟΚ - Ελληνικής Λύσης «μπήκε» το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκληροί χαρακτηρισμοί, επιθετικότητα και συνεχόμενες ανταπαντήσεις ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τον καβγά που ξέσπασε τη δεύτερη μόλις ημέρα του 2026 ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση και ο οποίος δε φαίνεται να καταλαγιάζει σύντομα.

Αιτία της αντιπαράθεσης είναι το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τη λήξη των θητειών των ηγεσιών των Ανεξάρτητων Αρχών και το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην αναπλήρωσή τους λόγω της απαίτησης αυξημένης πλειοψηφίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Το ζήτημα είχε ανακύψει ξανά όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να αντικαταστήσει τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, οι θητείες των οποίων είχαν λήξει. Τότε, η Ελληνική Λύση στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής είχε στηρίξει τις κυβερνητικές προτάσεις με αποτέλεσμα η ψηφοφορία σχεδόν να καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό των 3/5 και με μια ερμηνεία του Κανονισμού από τον τότε πρόεδρο, τελικά τα μέλη να αντικατασταθούν.

Με τη διαδικασία να πλησιάζει τώρα και για τους προέδρους αυτών των Ανεξάρτητων Αρχών και το ΠΑΣΟΚ να δέχεται «στενό μαρκάρισμα» από τον πρωθυπουργό προκειμένου να εξασφαλιστεί συναίνεση, η «μπάλα» τώρα περνά στο «γήπεδο» της Ελληνικής Λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου, στην αγκαλιά του οποίου προσπαθεί να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς δε φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να είναι διατεθειμένο να διευκολύνει τον πρωθυπουργό υπερψηφίζοντας τις προτάσεις του.

Έτσι στην πρωινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που δήλωνε την απερίφραστη αντίθεσή του στην πρόταση του ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη να γίνει δεκτή η απλή πλειοψηφία εάν δεν υπάρξει αυξημένη σε τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες, η Ελληνική Λύση αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «δεκανίκι» της κυβέρνησης. «Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, «προτρέπει» την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ακολούθησε οργισμένη απάντηση του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για... «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».

Η κόντρα δεν σταμάτησε εκεί, αφού ακολούθησαν δύο ακόμη ανακοινώσεις, μια από κάθε κόμμα, με τη μία αν είναι πιο αιχμηρή από την άλλη.

Η Ελληνική Λύση απάντησε αποκαλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «αιγοποιμένα», ισχυριζόμενη ότι είναι χαρακτηρισμός που απευθύνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τον πρόεδρό τους, ενώ στη συνέχεια κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη ότι διατήρησε τη ΝΔ στην εξουσία επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο.

«Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική στελεχών αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τύπου «αιγοποιμήν» στον πρόεδρο τους, αλλά θα απαντήσουμε πολιτικά.

Το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης που ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων κράτησε τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, δεν δικαιούται να μιλά για «δεκανίκια».

Το κυριότερο: Το κόμμα που φέσωσε με μισό δισεκατομμύριο ευρώ τον ελληνικό λαό και τώρα αλλάζει ΑΦΜ και όνομα κατά την πρακτική των απατεώνων, δεν δικαιούται να ομιλεί για «αυτοφοράκηδες». Θα παραμένει πάντα το κόμμα του Κουτσόγιωργα, του Τσοχατζόπουλου, του Παπαντωνίου, του Μαντέλη, του Σημίτη, των Ιμίων, της καταστροφής της Ελλάδας.

ΥΓ: Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαιώνει τον «χαρακτηρισμό» που του αποδίδουν τα στελέχη του και νομίζει ότι μπορεί να μοιράζει «σανό» μιλώντας για «δεκανίκια» και «αυτοφοράκηδες» την ώρα που ο ίδιος έσωσε τον Μητσοτάκη ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων. Στην Ελληνική Λύση όμως αυτά δεν περνάνε», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελληνική Λύση.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Βελόοπυλο «αδελφοποιτό» των κυρίων Βορίδη και Γεωργιάδη και υποστηρίζει ότι «ξεπληρώνει γραμμάτια στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από τη συμπαιγνία Μητσοτάκη -Βελόπουλου».

Η κόντρα αναμένεται να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις όσο πλησιάζει η ημερομηνία της Διάσκεψης των Προέδρων, ενώ ταυτόχρονα, καθώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι το θέμα πιέζει δυσανάλογα προς το ποσοστό του το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πως θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνεια ή Θεοφάνια; Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντά

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός: Πρεμιέρα στο 2026 με ντέρμπι κορυφής στην Α1 Γυναικών | Ώρα και κανάλι

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα μπλόκα ξανά οι αγρότες σήμερα - Στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις: Οι νέοι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο της κόρης του - «Σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας»

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε την κόρη του και άλλους 10 νεαρούς - «Με πήρε τηλέφωνο το παιδί μου και έτρεξα»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με άγριο καβγά ΠΑΣΟΚ - Ελληνικής Λύσης «μπήκε» το 2026

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις έρευνες για επιζώντες μετά από στρατιωτικό πλήγμα στον Ειρηνικό

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το 2026 ξεκινάει με Super Cup! | Αναβιώνει μετά από 18 χρόνια στο Παγκρήτιο

07:10LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση

07:00LIFESTYLE

Δανία: Η βασίλισσα Μαίρη «μαγνήτισε» τα βλέμματα με τη χρυσή τιάρα της σε πρωτοχρονιάτικη δεξίωση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέα στοιχεία για τον μυστηριώδη θάνατο της κόρης του - Πώς βρέθηκε αναίσθητη στον 14ο όροφο ξενοδοχείου

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εντυπωσιακής εμφάνισής του (βίντεο)

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιόρισαν τις αγορές τους στα απαραίτητα οι καταναλωτές - Σε ποια προϊόντα ξόδεψαν τα περισσότερα

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους την νέα χρονιά – Μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος

06:40ΥΓΕΙΑ

Αιθαλομίχλη: «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για ολέθριες συνέπειες για την υγεία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Στη ΜΕΘ 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - «Βγήκε να κυνηγήσει πουλιά» τονίζει ο πατέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε την κόρη του και άλλους 10 νεαρούς - «Με πήρε τηλέφωνο το παιδί μου και έτρεξα»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

06:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)

05:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις: Οι νέοι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο της κόρης του - «Σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας»

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Θρίλερ με την τύχη της αγνοούμενης Αλίκης

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ